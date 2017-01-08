В Свободном горела пятиэтажка

Фото: 28.mchs.gov.ru

В ночь на воскресенье в городе Свободный случился пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы свободненского пожарно-спасательного гарнизона в составе шести человек и двух единиц техники.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры шёл густой дым. Через две минуты пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение. В результате пожара в квартире закопчена комната по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС России.

Просмотров всего: 525

#МЧС #пожары

распечатать