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Сегодня, 11:17 1

В Свободном горела пятиэтажка

В Свободном горела пятиэтажка
Фото: 28.mchs.gov.ru

В ночь на воскресенье в городе Свободный случился пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы свободненского пожарно-спасательного гарнизона в составе шести человек и двух единиц техники.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры шёл густой дым. Через две минуты пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение. В результате пожара в квартире закопчена комната по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС России.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Опять кто то с сигаретой уснул...

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