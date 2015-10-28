В Благовещенске плейбэк-театр начал с «Начала»

В субботу, 14 января, в малом зале Амурского театра кукол состоялся первый полноформатный перфоманс плейбэк-театра, который получил название «Начало». Билеты для зрителей на него стоили 250 рублей, зал был полон. Пришлось даже ставить приставные стулья, но после этого не удалось вместить всех желающих.

«Это наш первый полноценный перфоманс. Полностью мы занимаемся около года. Проходили курсы актерского мастерства, к нам приезжали специалисты, проводили трехдневные семинары, также мы сами занимаемся», - рассказала организатор группы в Благовещенске Екатерина Костенко.

Представление длилось более полутора часов. Примерно 15 актеров-любителей выходили на сцену, они все были одеты в малоприметную темную одежду. Здесь они разыгрывали небольшие постановки на те темы, которые задавали им зрители. Любая тема должна быть связана с общим названием перфоманса «Начало».

Одна зрительница рассказала о том, что недавно научилась печь хлеб, другая – что подключила дома Интернет для просмотра фильмов, но тот не грузил, а мужчина поведал о том, что никогда не прыгнет с парашютом. Актеры в ответ показывали не только само действие, но и объясняли игрой многое (например, почему мужчина не прыгает с парашютом).

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