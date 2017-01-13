Собака, которую расстреляли в Благовещенске, нашла дом в Нижнем Новгороде

Фото: opennov.ru

Собака Барбариска, в которую стреляли во дворе дома в Благовещенске, нашла себе семью в Нижегородской области. Ее хозяйкой стала Александра Захарова из Починок. Подстреленное и прооперированное животное долго никто не хотел забирать из приюта, пока, наконец, не нашлось способа доставить его за семь тысяч километров, сообщает портал «Открытый Нижний».

История о жестокой расправе над двумя бездомными собачками в Благовещенске вызвала волну негодования в соцсетях. Один из жителей областного центра, недавно вернувшийся из тюрьмы, открыл стрельбу по животным, которые бегали и играли во дворе с ребятишками. Один щенок, Ириска, успел спрятаться, а ее сестренке – Барбариске – досталось сразу две пули.

Зоозащитница Галина Алексеева рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что происшествие случилось летом 2016 года. Барбариске требовалась операция, так как в ней застряли две пули.

Ветеринар смог изъять только одну, вторую – в районе кадыка – пришлось оставить, так как там много нервных окончаний.

После лечения встал острый вопрос о поиске хозяев - собачке нужен был постоянный уход и настоящая семья. Только вот забирать покалеченного пса никто не захотел ни в Амурской области, ни в соседних регионах.

«Обычно я пролистываю такие сообщения, но пост о Барбариске меня зацепил. Я написала руководителю приюта, но они сказали, что организовывать транспортировку непросто, и попросили подождать. Через некоторое время я уже позвонила Галине, мне снова отказали. Но прошло уже три месяца, а хозяева для Барбариски так и не нашлись. В конце концов надо мной сжалились и дали добро, - рассказывает Александра Захарова.

Галина Алексеева пояснила, что посылать в Нижегородскую область опались, так как там ни у кого не было знакомых.

Благодаря активным пользователям интернета такие люди и правда нашлись. Но и тут не обошлось без приключений. Семейная пара, которая согласилась взять Барбариску с собой на самолет из Благовещенска, по прилету в Москву должна была сразу отправляться на другой рейс, поэтому времени для передачи щенка было совсем мало.

«Мы с мужем ехали на машине и очень торопились. Переживали, постоянно смотрели на часы, а тут еще и пробка на МКАДе. Кроме того, самолет прилетел на час раньше, а мы никак не могли добраться до аэропорта! – вспоминает Александра, - И вот мы уже оказались в зале ожидания. Честно говоря, первую встречу с Барбариской не передать словами. Она была такая напуганная: большие глаза, трясущийся комочек шерсти. А еще она очень боялась всех вокруг, особенно мужчин. Видимо, та ситуация наложила свой отпечаток».

Кстати, Галина Алекссева сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что связи в Нижним Новгородом с тех пор укрепились. Буквально на днях еще один щенок – Тимоша – попал в одну из семей в этом городе. Его также перевозили через Москву.

Просмотров всего: 508

#животные #происшествия

распечатать