На международном конкурсе в Харбине благовещенские снежные скульпторы завоевали спецприз

В пятницу, 13 января, в Харбине завершился XX международный конкурс снежных скульптур, в котором приняли участие 32 команды из 15 стран. На нем российские мастера из города Вяземский заняли второе место. Кроме того, команда из Благовещенска завоевала специальный приз, сообщает ИА «Синьхуа».

Работа китайских мастеров «Возрождение» была названа лучшей и получила золотой приз, а работа российской команды из города Вяземский разделила серебряный приз со скульптурами мастеров из Латвии и Монголии. Кроме того, оргкомитет конкурса присвоил работе мастеров из Благовещенска специальный приз, скульптура китайских мастеров «Жизнь» завоевала приз за креативность, а работе российских мастеров из Амурска достался приз в номинации «Лучшее мастерство».

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