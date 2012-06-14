Благовещенским артистам не дали выступить в Кремлевском дворце

Благовещенский шоу-балет «Александрия» вернулся со скандальной национальной премии Art-Premium People Awards в Москве. Организаторы премии не пришли гала-концерт в Государственный Кремлевский Дворец. Юные артисты премии несколько часов простояли в ожидании мероприятия, а кубки и дипломы вручили уже после, в гостинице.

В Москву отправились 43 воспитанницы и три педагога благовещенского шоу-балета «Александрия». Путёвку в финал он выиграл в марте 2016 года, успешно выступив в отборочных турах конкурса во Владивостоке.

Центральные СМИ сообщали, что начало церемонии было запланировано на 16:00, но зал открыли только в 18:30. Когда в зал вышел ведущий церемонии Андрей Малахов, все стали кричали «позор!». Не было заявленных артистов. Также отмечается низкая организация конкурса, его судейства.

Ребята из «Александрии» организацией были довольны. Их поселили в гостинице «Космос», кормили хорошо, возили в комфортном автобусе. Но ситуацию на гала-концерте они подтвердили. В Кремлевском дворце они просидели там несколько часов в холле. На сцене они они так и не выступили, а дипломы им уже передали потом, в гостинице.

Подробнее о конкурсе и участии в нем шоу-балета «Александрия» можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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