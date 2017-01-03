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14января
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Сегодня, 17:35 4

Россияне считают Россию развитой и передовой страной, которую в мире боятся

Россияне считают Россию развитой и передовой страной, которую в мире боятся
Фото: youtube.com

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ. 86 % респондентов считают, что Россию в мире боятся, 75 % из них полагают, что это хорошо. 58 % заявили, что живут в богатой стране, 33 % не согласны с ними. 65 % считают Россию развитым и передовым государством. И 70% участников опроса назвали Россию свободной (отрицают – 22 %), сообщает «Московский комсомолец».

67% заявили, что влияние России в мире в последние годы выросло, отрицают это 19 %. Рост этого влияния респонденты связывают с нарастающей военной мощью страны (14 %), проведением правильной, независимой внешней политики (11 %), к личным заслугам президента это отнесли 7 %.

При этом 48 % опрошенных считают, что к России в мире относятся плохо, 42 % – что хорошо.

Просмотров всего: 119

#жизнь

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    48 минут назад

    Жалко таких людей.. видимо опрос в деревнях был.. среди тех, кто смотрит первый канал, и за територию рф ни когда не выезжали... страна богатая, а народ нищий... это факт...

  • СаняCh

    СаняCh
    47 минут назад

    Альбинкины флудоботы, ваш выход. Кость брошена

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    43 минуты назад

    Ну давайте, либерасты-русофобы, ваш номер теперь.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    28 минут назад

    MaiklЖалко таких людей.. видимо опрос в деревнях был.. среди тех, кто смотрит первый канал, и за територию рф ни когда не выезжали... страна богатая, а народ нищий... это факт...


    ++++ не то слово

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