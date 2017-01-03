Россияне считают Россию развитой и передовой страной, которую в мире боятся

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Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди 1 500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ. 86 % респондентов считают, что Россию в мире боятся, 75 % из них полагают, что это хорошо. 58 % заявили, что живут в богатой стране, 33 % не согласны с ними. 65 % считают Россию развитым и передовым государством. И 70% участников опроса назвали Россию свободной (отрицают – 22 %), сообщает «Московский комсомолец».

67% заявили, что влияние России в мире в последние годы выросло, отрицают это 19 %. Рост этого влияния респонденты связывают с нарастающей военной мощью страны (14 %), проведением правильной, независимой внешней политики (11 %), к личным заслугам президента это отнесли 7 %.

При этом 48 % опрошенных считают, что к России в мире относятся плохо, 42 % – что хорошо.

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#жизнь

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