В Благовещенск экстренно вернулся самолёт, вылетевший в Таиланд

Обновлено: 16:42



Самолет, вылетевший из Благовещенска в Пхукет в 13:55, вернулся в аэропорт Игнатьево. Пилот «Боинга-767» авиакомпании «Икар» принял решение развернуть борт и посадить в месте старта. В справке Благовещенского аэропорта сообщили, что приземлиться самолет должен в 16:30. В МЧС подтвердили, что «Боинг» сел благополучно.

Представитель авиакомпании подтвердил, что знает об изменении маршрута, но пока не сообщил о его причинах.

Между тем в соцсетях неофициально сообщают о том, что были обнаружены неисправности системы регулировки давления. На борту находилось около трехсот пассажиров.

В областном управлении МЧС корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что самолет благополучно сел в Благовещенском аэропорту. Причина экстренной посадки – неисправность в системе регулирования давления. Сейчас на взлетно-посадочной полосе рядом с самолетом находится много спецтехники различных служб.

Просмотров всего: 4535

#происшествия #транспорт

распечатать