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В Благовещенск экстренно вернулся самолёт, вылетевший в Таиланд

В Благовещенск экстренно вернулся самолёт, вылетевший в Таиланд

Обновлено: 16:42

Самолет, вылетевший из Благовещенска в Пхукет в 13:55, вернулся в аэропорт Игнатьево. Пилот «Боинга-767» авиакомпании «Икар» принял решение развернуть борт и посадить в месте старта. В справке Благовещенского аэропорта сообщили, что приземлиться самолет должен в 16:30. В МЧС подтвердили, что «Боинг» сел благополучно.

Представитель авиакомпании подтвердил, что знает об изменении маршрута, но пока не сообщил о его причинах.

Между тем в соцсетях неофициально сообщают о том, что были обнаружены неисправности системы регулировки давления. На борту находилось около трехсот пассажиров.

В областном управлении МЧС корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что самолет благополучно сел в Благовещенском аэропорту. Причина экстренной посадки – неисправность в системе регулирования давления. Сейчас на взлетно-посадочной полосе рядом с самолетом находится много спецтехники различных служб.

Просмотров всего: 4535

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Venezia

    Venezia
    2 часа назад

    Слава богу, все живы! Вовремя среагировали!

  • emmka

    emmka
    2 часа назад

    Отт я не хотела бы оказаться на месте этих пассажиров.После такого стресса какой нафиг отдых.)

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

  • Да ты Vедьм@!

    Да ты Vедьм@!
    2 часа назад

    На борту было все спокойно, не нагнетайте, пожалуйста

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    Мой товарищ говорит, что когда он захрустел на взлете, отложили все

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    1 час назад

    Да ты Vедьм@!

    На борту было все спокойно, не нагнетайте, пожалуйста



    Мне лично только после афобазольчика стало немного спокойнее :(

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Кто захрустел? Каркас ржавого металла?

  • full

    full
    1 час назад

    Что за название для авиакампании - Икар? Они что, идиоты?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    fullЧто за название для авиакампании - Икар? Они что, идиоты?


    Судя по всему - да

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    vertexКто захрустел? Каркас ржавого металла?


    Обшивка, говорят, оч громыхала ...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    57 минут назад

    Где наше МЧС , только факты констатируют.Пусть всю ответственность несут, самолёты осматривают, допуски разрешают в полёт.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    48 минут назад

    мне интересно, в нашем аэропорту техники только визуальный осмотр и контроль производят, или есть какая то ремонтная и диагностическая база?? кто то в курсе?

  • DrDimon

    DrDimon
    43 минуты назад

    АнТиТруш

    мне интересно, в нашем аэропорту техники только визуальный осмотр и контроль производят, или есть какая то ремонтная и диагностическая база?? кто то в курсе?



    Для начала неплохо бы понимать, какие формы технического обслуживания ВС вообще существуют в природе.

  • Анаит Манукян

    Анаит Манукян
    20 минут назад

    Вот сегодня с семьёй доллгы были приезать в пхукет. Сама я была пассажиркой. Мне 12. Сидели на 1 ряду по середине жконом класса. Это просто кошмар! У всех до сих пор уши болят. Я уже молчу о том, как мы круги нарезали с Хэйхэ. Самолёт вроде бы нормально стартанул. Объясню тоже немного ситуацию. Мой дядя, который сидел возле туалета увидел, как панел раздулась. Пассажиры возможно слышали эти звуки шелчков. Он рассказал об этом стюардесе. Пассажиры видели, как они бегали по самолёту. После этого, всё как тут по статье написанно, произошло. Там давление, возвращение в город и все дела. Надеемся что завтра такого не будет. А кто моим родителям возместит деньги за отель? Мы день просто так потратили можно сказать. Дееьги нам не вернут. Вообщем то кошмарт

  • первомаечка

    первомаечка
    13 минут назад

    Кошмар! Я Сегодня на этом самолете с Москвы прилетела.

  • первомаечка

    первомаечка
    13 минут назад

    Кошмар! Я Сегодня на этом самолете с Москвы прилетела.

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