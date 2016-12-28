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Прокуратура не позволила оставить без электричества котельную поселка в Зейском районе

Прокуратура не позволила оставить без электричества котельную поселка в Зейском районе
Фото: ccgs.ru

Компания «Амурэнергосбыт» попыталась полностью отключить электроэнергию на электрокотельной, которая подает теплоэнергию в жилые дома, социальные объекты: детский сад, школу, больницу поселка Октябрьский Зейского района. Прокуратура провела проверку и установила, что это решение нарушает правила ограничения режима потребления энергии.

После этого прокурор Зейского района Амурской области обратился в суд с исковым заявлением к «Дальневосточной энергетической компании» в лице филиала «Амурэнергосбыт» с требованием обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии на котельную. Зейский районный суд требования прокурора района удовлетворил. Не согласившись с решением суда, «Дальневосточная энергетическая компания» подала апелляционную жалобу в Амурский областной суд.

В пятницу, 13 января, судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда согласилась с позицией прокурора, участвовавшего в деле, оставив решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дожили. Амурская электроэнергия не доступна амурчанам. Стабильность продажности местных лицедеев Москве всего и вся.

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