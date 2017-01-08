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В Благовещенске состоялся международный матч «Содружество» (фото)

В Благовещенске состоялся международный матч «Содружество» (фото)

В субботу, 14 января, на реке Амур состоялся международный хоккейный матч «Содружество» между командами России и Китая. Амурской сборной, которую возглавлял капитан Александр Козлов, пришлось играть даже втроем против пяти игроков на площадке. И все же матч завершился победой амурчан, отстаивающих честь России. Итоговый счет встречи – 4:3.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили губернатор Амурской области Александр Козлов и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн.

«Еще в 2015 году руководители России и Китая Владимир Владимирович Путин и господин Си Цзиньпин на встрече договорились совместно развивать хоккей. Хоккей в России любят, в Китае он быстро становится популярным. Во время нашей встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао мы договорились о развитии хоккея, у нас родилась идея провести дружеский матч прямо на пограничной реке Амур. Тогда это казалось фантастикой. Но вот мы здесь, и мы играем. У нас много друзей, которые помогают развивать хоккей: РусГидро», «Транснефть», «Русский уголь», Фонд Тимченко. Только за прошлый год мы построили три круглогодичных катка, и наши дети сегодня тренируются в хороших условиях», - сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Хоккей является самым популярным зимним видом коллективного спорта, который очень популярен в России и Китае. Провинция Хэйлунцзян является колыбелью хоккея в Китае. Хоккей очень распространен в провинции Хэйлунцзян и в настоящее время получил очень бурное развитие. Россия – великая держава в зимних видах спорта, российский хоккей имеет мировой уровень. Хоккейные команды Амурской области очень достойные и обладают высоким спортивным мастерством и на протяжении многих добиваются значительных результатов», - отметил заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян.

Международную встречу открыли детские команды. Российскую сторону представляла благовещенская команда «Форвард», занявшая в декабре 2016 года третье место на детском фестивале «Добрый лед». От Китая выступала сборная городов Цицикар и Муданьцзян. Десятиминутная встреча закончилась со счетом 2:0. Российские юные спортсмены выглядели быстрее, техничнее и ощутимо выше ростом, чем их китайские соперники. В составе «Форварда», кстати, выступала девочка. У китайских ребят была возможность размочить счет: благовещенец ошибся, потерял шайбу. Ее подхватил китайский нападающий, вышел один на один, но амурский вратарь спас ворота.

Затем начался матч взрослых команд. Сборная Амурской области открыла счет на первой минуте. Тем не менее здесь преимущество россиян было не столь очевидным. Китайские хоккеисты из Цицикара, которые представляли в основном молодежный состав – 19-20 лет, контратаковали при первой возможности. Правда, в начале игры у них это получалось не очень хорошо.

Присутствовавший на матче благовещенский тренер Николай Романов заявил, что, конечно, амурские хоккеисты – любители, но видно, что они на порядок выше уровнем, чем их соперники из Китая.

Уже в первом периоде амурчане заработали удаление. Почти сразу удалили второго игрока: на площадке их осталось трое против пяти. Но китайцы не сумели реализовать это преимущество

До конца второго периода разрыв в счете увеличился – 3:0 в пользу сборной Амурской области. В финальной части матча, после четырех шайб в своих воротах, китайские хоккеисты всё-таки забили гол престижа. Видимо, россияне сильно расслабились, игра стала всё чаще проходить на пятачке российских ворот. Через небольшой промежуток времени китайцы забили второй гол, а потом в ходе стремительной красивой атаки – и третий.

Заместитель генерального директора Фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев после матча отметил:

«Традиции таких международных матчей, заложенные в середине прошлого века, способствуют в наши дни реализации подобных интересных совместных российско-китайских спортивных проектов, которые позволяют любителям хоккея двух стран вносить свой вклад в дело популяризации хоккея. Символично, что великая и могучая река Амур, или Хэйлунцзян, как называют ее в Китае, являясь естественной ландшафтной границей между нашими странами, становится надежной площадкой для развития двустороннего партнерства, в частности, для проведения хоккейных матчей. Это важно понять, в первую очередь, молодым людям в наших странах, для которых и проводятся подобные турниры. Сегодня они вместе играют в хоккей, а в будущем им предстоит развивать российско-китайское сотрудничество», - цитирует пресс-служба областного правительства Игоря Барадачева.

Тренер амурской команды Михаил Лапин сказал, что счет игры объективный, российские хоккеисты во время матча не поддавались.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», однажды уже проводился подобный памятный матч – в 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян.

Ветераны амурского спорта подарили губернатору фотографии с той встречи, после чего и возникла идея провести новый международный матч. Его устроили непосредственно на реке Амур, где установили хоккейную коробку, временные помещения для спортсменов, трибуны.

Правда, зрителей в пограничной зоне было немного – порядка ста человек с обеих сторон. Для болельщиков была организована возможность посмотреть игру с набережной реки Амур и на двух экранах – на площади Ленина, а также в районе улицы Мухина, где благовещенцев угощали горячими чаем и кашей.

Просмотров всего: 2148

#Китай #спорт

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • freedom_DM

    freedom_DM
    4 часа назад

    Поздравляю с победой! Молодцы! Хоть и прогнозируемый результат, но все равно приятно. Ждем продолжения спортивных баталий на границе. Другие нам не нужны. А кто авторы забитых шайб?

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Поздравляю! И авторов шайб узнать хочется и вообще больше фото в репортаже, а по возможности и видео с матча.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Было здорово!!! Несмотря на сильный ветер, все понравилась)) каша с горячим чаем была кстати)))

  • vadis

    vadis
    3 часа назад

    https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/odezhda_obuv_aksessuary/hokkeynyy_sviter_s_mezhdunarodnogo_matcha_901365950

    Оперативно )))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    из четырёх комментаторов ТРИ оказались ботами от облправительства

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    vadis

    https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/odezhda_obuv_aksessuary/hokkeynyy_sviter_s_mezhdunarodnogo_matcha_901365950

    Оперативно )))



    Быстро Родину продали))) Это не в Ваш адрес vadis )))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Спасибо МЧС за кашу, остальные не удел.Матвейка со своими погонами главный дормоед области.

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Труш не играет в хоккей!!!...ой, то есть Трус

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Труш играет в серьёзные игры ;)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ну, сейчас массово сюда сбегутся тролли администраций со всех волостей всех мастей, посмотреть на фото

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Сергей, в ролевые?)

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    1 час назад

    хорошая показуха получилась! особенно мне понравилось про возможность посмотреть матч с набережной! ))) сами то смотрели, все члены правительства того же или журналисты, чтоб об этом здесь трезвонить?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Pomidor

    Сергей, в ролевые?)



    да-да, большой выдумщик, ага

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    vertex

    Ну, сейчас массово сюда сбегутся тролли администраций со всех волостей всех мастей, посмотреть на фото



    ну они сбежались сразу, чтобы ветку поднять.. старались.. вот, решил помочь ребятишкам

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Труш решил вместо своих ботов, самостоятельно зафлудить ?

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    1 час назад

    О, Труш, не было не было и вот он, эксперт экспертов. Разрешили наконец таки писать на форуме?

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    А Овечкин почему не приехал? Тёща (Глаголева) просьбу главного хоккеиста региона забыла что ли зятю передать?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Труш

    vertex

    Ну, сейчас массово сюда сбегутся тролли администраций со всех волостей всех мастей, посмотреть на фото



    ну они сбежались сразу, чтобы ветку поднять.. старались.. вот, решил помочь ребятишкам



    Ты, Сергей по эффективности больший пиар губеру сделал))), чем эта масса едротроллей.

    Скажи губернатору, чтобы он их зарплаты тебе отдавал. А их пинком под зад, раз работать не умеют)))

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    Молодцы!!! Очень понравилось!!!

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    1 час назад

    Смотрю фотоснимки, а в голове "Мы верим твёрдо в героев

    Нам победа, как воздух, нужна…

    Мы хотим всем рекордам наши звездные дать имена"

  • Бес с небес

    Бес с небес
    55 минут назад

    Смотрел в онлайне, молодёжка такую жару показала, чуть слеза не покатилась. браво!

  • Питерский

    Питерский
    55 минут назад

    kidman

    А Овечкин почему не приехал? Тёща (Глаголева) просьбу главного хоккеиста региона забыла что ли зятю передать?



    Овца козлу не товарищ

  • СаняCh

    СаняCh
    48 минут назад

    Альбина, сам то на форум че забежал? И этот человек других тролями называет. Ты там определись в своей пустой с семи пядями во лбу, бомбит у тебя, или активная гражданская позиция? Хотя последнее время тебя все "пассивом" считают, как в Швейке, ну ты понял, да))

  • Уголёк

    Уголёк
    44 минуты назад

    Очень хотели пойти всей семьёй, но решили не морозить ребёнка, ветер был прям бешенный. Зато смотрели все на первом областном. Пусть так, да присоединились к хоккейному празднику)

  • Мой Господин

    Мой Господин
    28 минут назад

    я смотрел с набережной, хотя бы ради каши армейской стоило идти) и да, телевизор там побольше чем в ваших тёплых домах, да и атмосфера была поярче. Вообще первый раз смотрел хоккей

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