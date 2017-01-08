В Благовещенске состоялся международный матч «Содружество» (фото)

В субботу, 14 января, на реке Амур состоялся международный хоккейный матч «Содружество» между командами России и Китая. Амурской сборной, которую возглавлял капитан Александр Козлов, пришлось играть даже втроем против пяти игроков на площадке. И все же матч завершился победой амурчан, отстаивающих честь России. Итоговый счет встречи – 4:3.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили губернатор Амурской области Александр Козлов и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн.

«Еще в 2015 году руководители России и Китая Владимир Владимирович Путин и господин Си Цзиньпин на встрече договорились совместно развивать хоккей. Хоккей в России любят, в Китае он быстро становится популярным. Во время нашей встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао мы договорились о развитии хоккея, у нас родилась идея провести дружеский матч прямо на пограничной реке Амур. Тогда это казалось фантастикой. Но вот мы здесь, и мы играем. У нас много друзей, которые помогают развивать хоккей: РусГидро», «Транснефть», «Русский уголь», Фонд Тимченко. Только за прошлый год мы построили три круглогодичных катка, и наши дети сегодня тренируются в хороших условиях», - сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Хоккей является самым популярным зимним видом коллективного спорта, который очень популярен в России и Китае. Провинция Хэйлунцзян является колыбелью хоккея в Китае. Хоккей очень распространен в провинции Хэйлунцзян и в настоящее время получил очень бурное развитие. Россия – великая держава в зимних видах спорта, российский хоккей имеет мировой уровень. Хоккейные команды Амурской области очень достойные и обладают высоким спортивным мастерством и на протяжении многих добиваются значительных результатов», - отметил заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян.

Международную встречу открыли детские команды. Российскую сторону представляла благовещенская команда «Форвард», занявшая в декабре 2016 года третье место на детском фестивале «Добрый лед». От Китая выступала сборная городов Цицикар и Муданьцзян. Десятиминутная встреча закончилась со счетом 2:0. Российские юные спортсмены выглядели быстрее, техничнее и ощутимо выше ростом, чем их китайские соперники. В составе «Форварда», кстати, выступала девочка. У китайских ребят была возможность размочить счет: благовещенец ошибся, потерял шайбу. Ее подхватил китайский нападающий, вышел один на один, но амурский вратарь спас ворота.

Затем начался матч взрослых команд. Сборная Амурской области открыла счет на первой минуте. Тем не менее здесь преимущество россиян было не столь очевидным. Китайские хоккеисты из Цицикара, которые представляли в основном молодежный состав – 19-20 лет, контратаковали при первой возможности. Правда, в начале игры у них это получалось не очень хорошо.

Присутствовавший на матче благовещенский тренер Николай Романов заявил, что, конечно, амурские хоккеисты – любители, но видно, что они на порядок выше уровнем, чем их соперники из Китая.

Уже в первом периоде амурчане заработали удаление. Почти сразу удалили второго игрока: на площадке их осталось трое против пяти. Но китайцы не сумели реализовать это преимущество

До конца второго периода разрыв в счете увеличился – 3:0 в пользу сборной Амурской области. В финальной части матча, после четырех шайб в своих воротах, китайские хоккеисты всё-таки забили гол престижа. Видимо, россияне сильно расслабились, игра стала всё чаще проходить на пятачке российских ворот. Через небольшой промежуток времени китайцы забили второй гол, а потом в ходе стремительной красивой атаки – и третий.

Заместитель генерального директора Фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев после матча отметил:

«Традиции таких международных матчей, заложенные в середине прошлого века, способствуют в наши дни реализации подобных интересных совместных российско-китайских спортивных проектов, которые позволяют любителям хоккея двух стран вносить свой вклад в дело популяризации хоккея. Символично, что великая и могучая река Амур, или Хэйлунцзян, как называют ее в Китае, являясь естественной ландшафтной границей между нашими странами, становится надежной площадкой для развития двустороннего партнерства, в частности, для проведения хоккейных матчей. Это важно понять, в первую очередь, молодым людям в наших странах, для которых и проводятся подобные турниры. Сегодня они вместе играют в хоккей, а в будущем им предстоит развивать российско-китайское сотрудничество», - цитирует пресс-служба областного правительства Игоря Барадачева.

Тренер амурской команды Михаил Лапин сказал, что счет игры объективный, российские хоккеисты во время матча не поддавались.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», однажды уже проводился подобный памятный матч – в 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян.

Ветераны амурского спорта подарили губернатору фотографии с той встречи, после чего и возникла идея провести новый международный матч. Его устроили непосредственно на реке Амур, где установили хоккейную коробку, временные помещения для спортсменов, трибуны.

Правда, зрителей в пограничной зоне было немного – порядка ста человек с обеих сторон. Для болельщиков была организована возможность посмотреть игру с набережной реки Амур и на двух экранах – на площади Ленина, а также в районе улицы Мухина, где благовещенцев угощали горячими чаем и кашей.

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