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Сегодня, 12:22 1

На трассе «Амур» эвакуировали пассажиров сломавшегося автомобиля

На трассе «Амур» эвакуировали пассажиров сломавшегося автомобиля
Фото: www.lkforum.ru

В пятницу вечером, 13 января, на федеральной автомобильной дороге «Амур» в 17 километрах от посёлка Серышево сломался автомобиль «Лада-Гранта», в котором ехали двое взрослых и двое детей. Их пришлось эвакуировать сотрудникам Амурского центра ГЗ и ПБ.

Для оказания помощи к месту происшествия на вспомогательном транспорте выехали начальник караула и водитель ПЧ-63 Амурского центра ГЗ и ПБ поселка Серышево.

Пожарные отбуксировали сломавшийся автомобиль в пожарную часть, где семье был предоставлен горячий чай и место отдыха. Сегодня, 14 января, из города Зея выехал автомобиль, который доставит людей домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    14 минут назад

    Одни работают, а МЧС себе галочку поставит и отчитается в Москву о проделанной работе.Зачем нам такая галочная структура.Гнать всех в шею во главе с главным мордоворотом в столице.

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