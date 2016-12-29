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Сегодня, 11:38 2

«Викинг» стал первым российским фильмом в топ-10 мирового проката

«Викинг» стал первым российским фильмом в топ-10 мирового проката
Фото: lenta.ru

Историческая драма «Викинг» стала первым российским фильмом, попавшим в общемировую десятку самых кассовых картин уикенда, сообщает «Лента.ру». С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита. При этом «Призрачная красота» демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).

Среди других лидеров мирового проката уикенда 5-8 января фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».

В России «Викинг» установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Он вышел на экраны 29 декабря.

«Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — «12 плюс» и «18 плюс».

Просмотров всего: 241

#кино #культура

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Фильм – полный отстой(( Очередной муляж религиозного поповского корпоратива.

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Там все герои татуированые современные так называемые "новые русские" из крутых 90 годов.

    Очень похожи на этих...как их мотоциклистов с цепями, гирями, кожами

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