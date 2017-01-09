В магазинах Приамурья изъяли почти 460 литров «Боярышника»

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С 26 декабря 2016 по 13 января 2017 годов в Амурской области проверили 771 объект торговли, где выявили 4 234 штуки лосьона «Боярышник» и другой спиртосодержащей непищевой продукции. Всего это составляет 459,52 литра запрещенной жидкости. Только 13 января 100 бутыльков «Боярышника» изъяли в 19 объектах торговли, выявлено 100 штук (10 литров).

За незаконную продажу этих товаров статьей 14.2. КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа (для юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область находится в группе лидеров по конфискации спиртосодержащей непищевой продукции. Проверки по стране начались после того, как в Иркутске, начиная с 18 декабря, произошло массовое отравление людей в результате употребления косметического средства «Боярышник». 30 декабря было известно о 21 погибшем и десятках пострадавших. К концу новогодних праздников число погибших достигло 78 человек.

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#здоровье #происшествия #торговля

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