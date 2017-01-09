Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:06 1

В магазинах Приамурья изъяли почти 460 литров «Боярышника»

В магазинах Приамурья изъяли почти 460 литров «Боярышника»
Фото: chita.promportal.su

С 26 декабря 2016 по 13 января 2017 годов в Амурской области проверили 771 объект торговли, где выявили 4 234 штуки лосьона «Боярышник» и другой спиртосодержащей непищевой продукции. Всего это составляет 459,52 литра запрещенной жидкости. Только 13 января 100 бутыльков «Боярышника» изъяли в 19 объектах торговли, выявлено 100 штук (10 литров).

За незаконную продажу этих товаров статьей 14.2. КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа (для юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Амурская область находится в группе лидеров по конфискации спиртосодержащей непищевой продукции. Проверки по стране начались после того, как в Иркутске, начиная с 18 декабря, произошло массовое отравление людей в результате употребления косметического средства «Боярышник». 30 декабря было известно о 21 погибшем и десятках пострадавших. К концу новогодних праздников число погибших достигло 78 человек.

Просмотров всего: 165

#здоровье #происшествия #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    И откуда в России столько боярышника, что такое количество настоек можно сделать?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

На трассе «Амур» эвакуировали пассажиров сломавшегося автомобиля
Происшествия

В Тамбовке 16-летнего подростка подозревают в хищении телефона
Происшествия 3

18-летняя амурчанка с именной татуировкой пропала без вести
Общество 13

Специалисты Роспотребнадзора к Крещению напоминают амурчанам, что нельзя пить воду из водоёмов