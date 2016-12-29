В Тамбовке 16-летнего подростка подозревают в хищении телефона

Фото: kaliningradfirst.ru

В селе Тамбовка 16-летний подросток отобрал сотовый телефон у 17-летнего жителя села. Следствие установило, что подозреваемый сделал это с применением насилия неопасного для жизни. В отношении подростка заведено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

По версии следствия, подозреваемый возле одного из домов, расположенных по улице Штойко в селе Тамбовка, с применением насилия открыто похитил у 17-летнего местного жителя сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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