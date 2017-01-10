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Сегодня, 09:32 10

Барак Обама продлил на год санкции против России

Барак Обама продлил на год санкции против России
Фото: interfax.ru

Покидающий пост президента США Барак Обама еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает «Интерфакс». Помимо этого, президент США написал в пятницу письмо спикеру палаты представителей и председателю сената о продлении режима санкций в отношении России, срок которых истекал в марте.

«В соответствии с разделом 202(D) закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660», – говорится в уведомлении Обамы.

Уведомление президента должно быть опубликовано в Федеральном реестре (официальный журнал Федерального правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения) и направлено в Конгресс.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года и предполагал замораживание собственности «ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине», изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ.

Второй «санкционный» указ Обамы (13661) был подписан 16 марта 2014 года, при этом санкции расширялись на ряд российских должностных лиц, которые, по мнению американской стороны, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Третий указ (13662) американский президент подписал 20 марта 2014 года, тогда под санкции попали банк «Россия» и ряд крупных российских бизнесменов. Четвертый указ (13685) от 19 декабря 2016 года ввел экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций.

Просмотров всего: 438

#США #экономика

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Ну и каким хреном эта новость затрагивает Амурскую область? Одноклассники кончились, ВаЦапу запретили и уже писать не о чем? :))

  • full

    full
    3 часа назад

    Типа хлопнул дверью гражданин Обама. Интересно, Трамп, при желании, сможет отменить? Или у них не принято, как у нас, играть в игру - отмени и верни, как было?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    А вообще,мне Обама нравится. Единственный Президент,который не побоялся надавать пинков Пу.

  • Local

    Local
    2 часа назад

    У этой мартышки и его администрации под занавес, я смотрю, уже соревнование: кто больше кучку Путину на коврик наложит.

    Всех наградить орденом Сутулого.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    ну через неделю вроде Трамп вступает. Будем жить лучше!

    народ в великой бензиново-газовой следит за президентами америки ,когда такое было ?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    ольга лебедева

    А вообще,мне Обама нравится. Единственный Президент,который не побоялся надавать пинков Пу.



    Так езжай к своему чегному господину!

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Трамп еще тот товарищ. Минимум 4 года миру будет нифига нескучно )))

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    ольга лебедева

    А вообще,мне Обама нравится. Единственный Президент,который не побоялся надавать пинков Пу.



    Вашу страну пытаются унизить, пусть и в лице президента, а Вам это нравится... Однако....

  • АК-47

    АК-47
    31 минута назад

    Venezia

    ольга лебедева

    А вообще,мне Обама нравится. Единственный Президент,который не побоялся надавать пинков Пу.



    Вашу страну пытаются унизить, пусть и в лице президента, а Вам это нравится... Однако....



    Такие в годы Великой Отечественной становились полицаями

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    "Мне известен, по книжкам, конечно, хорошо известен этот приём. Один следователь грубый и злой, а другой добрый и вежливый. Подследственный, естественно, психологически тянется к следователю доброму..."

    Мастерски омериканцы подгаживают Роисси, а Путину пофиг.

    Дипломатов высылают? - Нормуль.

    Кемску волость? - Забирайте. Государство не обеднеет.

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