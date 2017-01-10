Барак Обама продлил на год санкции против России

Фото: interfax.ru

Покидающий пост президента США Барак Обама еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает «Интерфакс». Помимо этого, президент США написал в пятницу письмо спикеру палаты представителей и председателю сената о продлении режима санкций в отношении России, срок которых истекал в марте.

«В соответствии с разделом 202(D) закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660», – говорится в уведомлении Обамы.

Уведомление президента должно быть опубликовано в Федеральном реестре (официальный журнал Федерального правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения) и направлено в Конгресс.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года и предполагал замораживание собственности «ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине», изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ.

Второй «санкционный» указ Обамы (13661) был подписан 16 марта 2014 года, при этом санкции расширялись на ряд российских должностных лиц, которые, по мнению американской стороны, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Третий указ (13662) американский президент подписал 20 марта 2014 года, тогда под санкции попали банк «Россия» и ряд крупных российских бизнесменов. Четвертый указ (13685) от 19 декабря 2016 года ввел экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций.

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#США #экономика

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