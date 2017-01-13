Житель Харбина привёз в Екатеринбург «эликсир молодости»

Фото: Фото: Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможенной службы задержали китайца, который пытался провезти большую партию контрабандной омолаживающей косметики. Житель Харбина вёз в багаже 45 коробок и 15 ампул, в которых содержалось средство по уходу за кожей с омолаживающим эффектом.

Китаец хотел провезти косметику без оформления деклараций и не уплатив налоги. При перелёте он выбрал «зелёный коридор», тем самым дав понять таможенникам, что при нём нет товаров, подлежащих обязательному декларированию Но привезённая им косметика как раз попадает в категорию грузов, которые необходимо декларировать, сообщает «Деловой квартал».

Пассажир рассказал, что привёз косметику не для себя. Груз изъяли и отправили на склад. Специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить её стоимость, китайцу грозит штраф.

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