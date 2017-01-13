Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость
13 января 2017, 20:35 2

Житель Харбина привёз в Екатеринбург «эликсир молодости»

Житель Харбина привёз в Екатеринбург «эликсир молодости»
Фото: Фото: Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможенной службы задержали китайца, который пытался провезти большую партию контрабандной омолаживающей косметики. Житель Харбина вёз в багаже 45 коробок и 15 ампул, в которых содержалось средство по уходу за кожей с омолаживающим эффектом.

Китаец хотел провезти косметику без оформления деклараций и не уплатив налоги. При перелёте он выбрал «зелёный коридор», тем самым дав понять таможенникам, что при нём нет товаров, подлежащих обязательному декларированию Но привезённая им косметика как раз попадает в категорию грузов, которые необходимо декларировать, сообщает «Деловой квартал».

Пассажир рассказал, что привёз косметику не для себя. Груз изъяли и отправили на склад. Специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить её стоимость, китайцу грозит штраф.

Просмотров всего: 507

#закон #Китай #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Не знал видимо, что элексиры молодости нынче с акцизной маркой должны быть

  • German86

    German86
    1 час назад

    PRO, ха люто плюсую)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Житель Тынды необычно проверил работу полиции
Общество 2

В Хэйлунцзян построят крупнейший медный рудник
Общество 4

Дебоширов за побои в семье хотят привлекать к административной ответственности
В России и мире 2

В Сети появилась петиция против камчатских автохамов, из-за которых врачи не успели спасти человека