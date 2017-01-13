Житель Тынды необычно проверил работу полиции

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В Тынде осудили местного жителя за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. 47-летний неработающий горожанин в алкогольном опьянении позвонил на пульт местной полиции. Он сказал, что у него в квартире заложено взрывное устройство.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего и обследованию его жилища.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснив, что хотел проверить реакцию правоохранительных органов.

Суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде года ограничения свободы с возложением ряда обязанностей, сообщает прокуратура Амурской области.

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