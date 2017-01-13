В Хэйлунцзян построят крупнейший медный рудник

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Управление ресурсов и землепользования китайской провинции Хэйлунцзян объявило о запуске работ на второй очереди медного рудника Duobaoshan. Предприятие на 100% принадлежит региональным властям.

Совокупный объём финансирования со стороны государства составит до 50 миллионов долларов. Ввод второй очереди в эксплуатацию позволит предприятию удвоить мощности по концентрату с 25 до 50 тысяч тонн в год в эквиваленте товарной меди. По добыче и переработке первичной руды мощности будут увеличены до 60 и 70 тысяч тонн в сутки соответственно, сообщает sogra.ru.

Срок строительства второй очереди составит, по данным экспертов CNMN, около двух лет. После ввода в эксплуатацию рудник станет одним из 5 крупнейших в КНР.

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