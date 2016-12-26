18-летняя амурчанка с именной татуировкой пропала без вести

Фото: амурское управление МВД России

Полицейские ищут пропавшую жительницу села Константиновка. 2 января Юлия Бревникова ушла из дома и до сих пор её местонахождение неизвестно. На вид девушке 17-18 лет, рост – около 155 сантиметров, длинные коричневые волосы, на правой ноге татуировка «Юлия».

На момент ухода была одета в пуховик тёмно-синего цвета, длиною до колена, капюшон с опушкой, пояс в виде резинки, синие джинсы, розово-серая кофта в полоску. На ногах были тёмно-коричневые, войлочные сапоги на замках. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, 8-961-953-25-11.

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#происшествия

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