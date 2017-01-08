Специалисты Роспотребнадзора к Крещению напоминают амурчанам, что нельзя пить воду из водоёмов

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19 января православные отметят Крещение. Празднование связано с народными обрядами традициями. Так,один из обрядов – это купание в проруби. Амурское управление Роспотребнадзора отмечает, что вода из поверхностных водоёмов не предназначена для питья, и её не следует употреблять.

В Амурской области к 19 января подготовят 15 крещенских купелей и одно место массового зимнего купания. В преддверии праздника специалисты управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования качества воды в купелях и источниках нецентрализованного водоснабжения в местах раздачи святой воды.

По результатам исследований качество воды соответствует требованиям санитарных правил в 10 купелях: на реках Амур и Зея в Благовещенске; на озере Лесном в районе лагеря «Прометей» в селе Тамбовка; река Амур в Константиновке; источник Святого Ильи в посёлке Талакан, ключ реки Бурея в районе улицы Партизанской посёлка Бурея; река Томь в Белогорске в районе пересечения улиц Скорикова и Набережной; река Тында в районе городского технологического моста; река Зея в районе переулка Угольного в Зее.

В купели посёлка Прогресс на Кивдинском водохранилище качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям. Остальные отобранные пробы находятся в работе, сообщает ведомство.

По результатам исследований соответствует требованиям санитарных правил качество воды из четырёх колодцев в местах раздачи святой воды: три колодца на территории религиозной организации «Православный приход храма в честь Святителя Николая» в городе Зея, колодец на территории прихода храма «В честь Святого Александра Невского» в селе Игнатьево Благовещенского района.

Также качество соответствует требованиям санитарных правил в девяти родниках: два из них в селе Белогорье – по переулку Ключевому и в комплексе «Животворящий»; каптажные родники № 1 и 2 на 13 километре аэропортовской трассы, родник в посёлке радиоцентра; родник на выезде из Белогорья к Моховой Пади; ручей Пикан в 13 километра восточнее Зеи; родник в двух километрах автодороги Зея – Снежногорский. В двух родниках вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям: в селе Белогорье по улице Подгорной, в посёлке Мухинка.

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