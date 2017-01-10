Бывший замначальника УМВД по Омской области сядет на 4 года за крупную взятку

Фото: kvnews.ru

Бывший замглавы УМВД по Омской области Сергей Клевакин 13 января приговором суда приговорен к четырём годам колонии за получение многомиллионной взятки. Об этом, со ссылкой на областную прокуратуру, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 13 января 2017 года, Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника Управления МВД России по Омской области Сергея Клевакина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй “получение взятки, совершенное в особо крупном размере”», – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2012 по январь 2013 года Клевакин, находясь в должности заместителя начальника УМВД, получил взятку от учредителя и фактического руководителя компании «РБТ-Сервис» за предоставление информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных квартир общей стоимостью более 29 миллионов рублей. При этом сотрудники территориальных отделов полиции заранее подобрали жилые помещения общей стоимостью в 18 миллионов рублей.

«Это позволило ООО “РБТ-Сервис” не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей. Из них около 4 миллионов рублей были переданы Клевакину в качестве взятки», – сообщили впрокуратуре. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Омской области.

Первоначально в марте 2016 года Октябрьский районный суд Омска оправдал чиновника, однако три месяца спустя по апелляционному представлению прокуратуры оправдательный приговор был отменён судебной коллегией по уголовным делам Омского областного суда.

В итоге суд назначил Клевакину наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему в течение трёх лет занимать руководящие должности, в том числе в органах внутренних дел. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Просмотров всего: 47

#криминал #российская власть #суды

распечатать