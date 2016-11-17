Дебоширов за побои в семье хотят привлекать к административной ответственности

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Побои в семье могут приравнять к административному нарушению. Сейчас это уголовная статья. Законопроект о декриминализации побоев в отношении близких Госдума приняла в первом чтении. Это значит, что домашним тиранам грозит «уголовная статья» только в случае, если до этого они уже были осуждены по аналогичной административной статье.

Как рассказала психолог Тамара Селиверстова, к ней ежемесячно обращаются как минимум три женщины с проблемой домашнего насилия и в два раза больше тех, кто бьет своих детей. Это замкнутый круг, считает психолог. Ребенок, привыкший к наказаниям, в дальнейшем будет бить своих детей. А если речь идет о девочке, то, скорее всего, став женой, она позволит насилие над собой.

«Шлепнуть ребенка можно, когда он родился. Акушерка имеет право шлепнуть по филейным частям, чтобы развернулись легкие и раздался первый крик. А вот когда вы начинаете лупить ребенка из-за того, что вы не можете ему объяснить, почему нельзя, вы знаете, это преступление. Это говорит о том, что вы сами не готовы быть родителем», – сказала психолог общественной организации «Пульс» Тамара Селиверстова.

Стереотип «бьет, значит, любит» прочно сидит в сознании женщин, даже если на словах они говорят другое, считает эксперт и добавляет, что давать поблажки домашним тиранам, смягчая законодательство, ни в коем случае нельзя. Речь идет о декриминализации побоев между родственниками. Первый случай избиения депутаты Госдумы предлагают считать административным нарушением, а не уголовным, как сейчас. Наказывать по полной предлагают только в случае рецидива.

«Сейчас меру пресечения у нас определяет мировой суд. По статье 116 избирается мера – лишение свободы сроком до 2 лет либо исправительные работы до 1 года. В большинстве случаев при семейных скандалах – в основном между мужем и женой – женщины приходят и заявления забирают. То есть до возбуждения уголовного дела не доходит», – рассказала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Например, как сообщало Амур.инфо, на днях Свободненский суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который избил свою жену, а 12-летнего пасынка несколько раз ударил головой об стену. Но на суде мама мальчика заявила о примирении сторон. Дебошир отделался условным наказанием.

В дежурную часть Благовещенска каждый день сообщают о семейных разборках. В прошлом году зарегистрировали чуть больше 140 случаев побоев, в их числе не только домашние. Многие женщины боятся еще больше разозлить своих мужей вызовом полицейских, которые в итоге отпускают тирана домой.

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