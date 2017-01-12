Сотрудники АО «ДРСК» выиграли международное первенство по плаванию в ледяной воде

С 8 по 9 января в г. Ичунь провинции Хэйлунцзян (Китай) прошёл второй международный турнир по плаванию в ледяной воде. В соревнованиях приняли участие более 300 российских и китайских спортсменов. Сборную России представляли 17 пловцов Сибири и Дальнего Востока, в числе которых были сотрудники АО «ДРСК»: Евгения Мякишева, Сергей Попов и Эдуард Ходаковский.

Уже на первых дистанциях российских спортсменов ждал успех. Особенно зрелищным было участие и победа российской сборной в самом престижном виде соревнований – командной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, что в итоге принесло сборной России почётное и заслуженное первое место в общем зачёте.

Немалый вклад в победу сборной России внесли наши сотрудники: Эдуард Ходаковский завоевал три медали (золото, серебро и бронзу), Сергей Попов – две бронзовые медали, Евгения Мякишева – тоже две бронзовые медали за плавание кролем и брасом.

В программу соревнований были включены следующие дистанции: 25 метров брасс, 25 метров вольный стиль и командная эстафета 4 по 50 метров вольным стилем. В дни соревнований температура воздуха составляла -32 градуса, а температура воды колебалась у нулевой отметки. Тем не менее, низкие температуры не изменили решимости участников достойно выступить на соревнованиях.

- Мне, как титулованному спортсмену, очень важно сохранить пальму первенства в молодой группе. Порой такая задача даётся очень сложно, ведь с каждым годом в ледяное плавание приходит большое количество молодых, действующих, профессиональных спортсменов, и мне, как человеку, для которого данный спорт является хобби, непросто удержаться на лидирующих позициях, – признается сотрудник филиала ДРСК «Амурские электрические сети» Эдуард Ходаковский. – Так было и в этот раз, со многими китайскими спортсменами мы уже встречались на чемпионатах мира, но самыми главными соперники для меня стали ребята из российской команды.

В общей сложности сборная России завоевала 27 медалей разного достоинства в различных возрастных категориях. У женщин были две возрастные группы до 55 лет и старше. Среди мужчин было три группы: первая – до 45 лет, вторая – от 45 до 55 лет, и третья – старше 55 лет. Организаторы турнира объяснили такое деление тем, что количество участников в Китае идёт с явным перевесом в сторону мужчин среднего и старшего возраста.

- Я второй раз участвую в подобных соревнованиях. На этот раз участников в моей возрастной категории было значительно больше, поскольку были расширены возрастные границы. Хотелось бы отметить, что турнир был организован на высоком профессиональном уровне, в его организации приняли непосредственное участие муниципалитет города Ичунь, администрация района Айхой и руководство коммунистической партии Китая, – отметил Сергей Попов, сотрудник филиала ДРСК «Амурские электрические сети».

Данные соревнования проводятся в целях подготовки китайской сборной к зимней олимпиаде 2022 года, где, на правах хозяев Китай может включить ледяное плавание в показательную программу как новый олимпийский вид спорта, и кто знает, возможно, и наших спортсменов пригласят учавствовать в этом грандиозном событии.

- Соревнования прошли замечательно! Хотелось хорошо выступить, побороться за медали, ну и конечно не подвести нашу команду, которая меня очень поддерживала. Победа досталась очень нелегко, но мы победили, сборная России на первом месте, – комментирует представитель российской команды, сотрудник ДРСК Евгения Мякишева.

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