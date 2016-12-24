В Сети появилась петиция против камчатских автохамов, из-за которых врачи не успели спасти человека

Фото: РЕН-ТВ

В Сети опубликована петиция, призывающая привлечь к уголовной ответственности камчатских автохамов, не пропустивших машину скорой помощи, в результате чего умер молодой человек. За сутки документ собрал более полутора тысяч подписей, сообщает Life.ru.

«В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убила человека», – написали участники акции в тексте петиции.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла вечером во вторник, 10 января, в Петропавловске-Камчатском. Легковой автомобиль преградил путь карете скорой помощи, не давая врачам, спешившим к умирающему пациенту, проехать во двор жилого дома. В конфликт вмешался пассажир иномарки, он начал угрожать бригаде медиков. Из-за возникшей преграды и последовавшего конфликта врачи не успели оказать своевременную помощь больному – 21-летний молодой человек скончался. Женщина-водитель за нарушение правил дорожного движения получила штраф в 500 рублей.

Просмотров всего: 150

#Дальний Восток #закон #здоровье #интернет #космодром #происшествия #транспорт

распечатать