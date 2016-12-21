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Благовещенский ансамбль «Перекати-поле» стал лауреатом фестиваля в Москве

Благовещенский ансамбль «Перекати-поле» стал лауреатом фестиваля в Москве

Детский ансамбль народной песни «Перекати-поле» областного Дома народного творчества стал лауреатом I степени XXIII Всероссийского детского фестиваля «Рождественская ёлка. Казачий круг». Юные благовещенцы посетили Успенский собор Кремля, Третьяковскую галерею, Исторический музей и новогоднее представление «Ёлка в Кремле».

С 5 по 8 января 2017 года в Москве принимали участников XXIII Всероссийского детского фестиваля «Рождественская ёлка. Казачий круг». В фестивале участвовали детские и юношеские творческие коллективы из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Амурскую область на фестивале представлял образцовый детский ансамбль народной песни «Перекати-поле», художественным руководителем которого является Ирина Васенко. Участники ансамбля поют русские народные, казачьи песни, танцуют, а также знакомятся с народными традициями, русскими обрядами и обычаями. В 2015 году ансамбль «Перекати-поле» при участии Амурского народного хора, хореографического ансамбля «Мы» и творческой студии «Театр+» представил в Благовещенске премьеру концертной программы «Расскажи мне сказку».

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#конкурсы #культура

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