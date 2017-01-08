Амурчан приглашают следить за международным хоккейным матчем вживую и онлайн

Фото: admblag.ru

На льду Амура полностью завершена подготовка к международному дружескому хоккейному матчу. Его можно посмотреть на уличных экранах на площади имени Ленина и в районе улицы Мухина. Также прямая видеотрансляция пойдет в эфире двух спортивных сайтов «Амурспорт» и «Амурлига».

Коробку для игры установили в районе улицы Мухина на льду пограничной реки Амур. Там же установят флаги двух государств и палатки для спортсменов.

Как рассказал генеральный директор областного центра развития спорта Михаил Лапин, в настоящее время завершены все приготовления. С представителями китайской стороны оговорены все технические вопросы. «Провести мероприятие на высоком уровне важно и для нас, и для наших китайских коллег. Делегацию из КНР возглавит заместитель губернатора Сунь Дуншен, российскую – губернатор Амурской области Александр Козлов», – отметил Лапин.

«Мероприятие уникальное, перед нами стояла масса задач, которые необходимо было решить с пограничной, таможенной службами, специалистами министерства чрезвычайных ситуаций и китайской стороной. Надеемся, что спортивные состязания принесут зрителям и спортсменам массу положительных эмоций», – сказала зампред правительства области Ольга Лысенко.

Сформированы списки, где указаны имена и фамилии тех, кто сможет в качестве зрителей попасть непосредственно на лед. В него включены около 180 человек. Это спортсмены-ветераны, родители детей, которые играют в командах, чиновники. Всех пропустить не смогут в целях безопасности, рассказал в программе «Простые вопросы» министр спорта Амурской области Юрий Кретов.

Остальные горожане смогут посмотреть игру с набережной и на двух экранах – на площади Ленина, а также в районе улицы Мухина, где к тому же благовещенцев будут угощать горячими чаем и кашей. Кроме того, игру будет транслировать в прямом эфире два спортивных сайта – «Амурспорт» и «Амурлига».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо представителей амурских СМИ, освещать событие будут около 20 сотрудников телекомпаний и печатных изданий Китайской Народной Республики.

«В нашей истории однажды уже был памятный матч – в 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян. Даже сохранились фотографии с той игры. Этот матч планирует посетить и ветеран спорта, который был свидетелем того исторического события. Я уверен, мы будем помнить этот морозный, но очень важный для нашего спорта и наших международных отношений день», – сказал губернатор области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в месте проведения матча организованы площадки для того, чтобы и запечатлеть мероприятие, и пофотографироваться самим. Также для зрителей предусмотрены точки продажи горячего чая.

Матч «Содружество» состоится в субботу, 14 января, в 12:00 на реке Амур в районе улицы Мухина, 1. Он откроет второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд». Турнир начнётся с церемонии открытия. После этого состоится детский матч. Затем на лёд выйдут взрослые хоккеисты, они сыграют три тайма.

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