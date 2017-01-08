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13января
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Сегодня, 16:11 19

Амурчан приглашают следить за международным хоккейным матчем вживую и онлайн

Амурчан приглашают следить за международным хоккейным матчем вживую и онлайн
Фото: admblag.ru

На льду Амура полностью завершена подготовка к международному дружескому хоккейному матчу. Его можно посмотреть на уличных экранах на площади имени Ленина и в районе улицы Мухина. Также прямая видеотрансляция пойдет в эфире двух спортивных сайтов «Амурспорт» и «Амурлига».

Коробку для игры установили в районе улицы Мухина на льду пограничной реки Амур. Там же установят флаги двух государств и палатки для спортсменов.

Как рассказал генеральный директор областного центра развития спорта Михаил Лапин, в настоящее время завершены все приготовления. С представителями китайской стороны оговорены все технические вопросы. «Провести мероприятие на высоком уровне важно и для нас, и для наших китайских коллег. Делегацию из КНР возглавит заместитель губернатора Сунь Дуншен, российскую – губернатор Амурской области Александр Козлов», – отметил Лапин.

«Мероприятие уникальное, перед нами стояла масса задач, которые необходимо было решить с пограничной, таможенной службами, специалистами министерства чрезвычайных ситуаций и китайской стороной. Надеемся, что спортивные состязания принесут зрителям и спортсменам массу положительных эмоций», – сказала зампред правительства области Ольга Лысенко.

Сформированы списки, где указаны имена и фамилии тех, кто сможет в качестве зрителей попасть непосредственно на лед. В него включены около 180 человек. Это спортсмены-ветераны, родители детей, которые играют в командах, чиновники. Всех пропустить не смогут в целях безопасности, рассказал в программе «Простые вопросы» министр спорта Амурской области Юрий Кретов.

Остальные горожане смогут посмотреть игру с набережной и на двух экранах – на площади Ленина, а также в районе улицы Мухина, где к тому же благовещенцев будут угощать горячими чаем и кашей. Кроме того, игру будет транслировать в прямом эфире два спортивных сайта – «Амурспорт» и «Амурлига».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо представителей амурских СМИ, освещать событие будут около 20 сотрудников телекомпаний и печатных изданий Китайской Народной Республики.

«В нашей истории однажды уже был памятный матч – в 1958 году в Благовещенске состоялась встреча между командой из Амурской области и командой из провинции Хэйлунцзян. Даже сохранились фотографии с той игры. Этот матч планирует посетить и ветеран спорта, который был свидетелем того исторического события. Я уверен, мы будем помнить этот морозный, но очень важный для нашего спорта и наших международных отношений день», – сказал губернатор области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в месте проведения матча организованы площадки для того, чтобы и запечатлеть мероприятие, и пофотографироваться самим. Также для зрителей предусмотрены точки продажи горячего чая.

Матч «Содружество» состоится в субботу, 14 января, в 12:00 на реке Амур в районе улицы Мухина, 1. Он откроет второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд». Турнир начнётся с церемонии открытия. После этого состоится детский матч. Затем на лёд выйдут взрослые хоккеисты, они сыграют три тайма.

Просмотров всего: 667

#Китай #спорт

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Спидвей, спидвей! губер давай спидвей ещё!

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    что то пиара много слишком, каждый день по несколько статей об этом матче, к чему бы это?

    мне так параллельно до него

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    помойка а не игра

  • Вет

    Вет
    2 часа назад

    Реально...... Верните спидвей !!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Вет

    Вет
    2 часа назад

    Реально...... Верните спидвей !!!!!!!!!!!!!!!!!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Идут они с этим матчем в Опу

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Тупые флудеры пишут всякое г. Проводят отличное мероприятие, федерального уровня, подключается молодежь, это определеннно здорово. То, что и губернатор играет в составе Российской команды очень круто, многие уже животы свои еле носят

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Некоторые только славить "мудрого" КАА могут!

    А мне больше волейбол по душе. )

    Но губеру слабо спорт в целом в области развивать.

    Ему только свои интересы лоббировать нравится.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Oldlord, троль первого уровня. Бассейны, площадки, коробки строятся наверное для пьянчуг, а не для спортсменов. Лесом

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    А Oldlord

    Некоторые только славить "мудрого" КАА могут!

    А мне больше волейбол по душе. )

    Но губеру слабо спорт в целом в области развивать.

    Ему только свои интересы лоббировать нравится.



    Когда ты пол жизни бухаешь в подворотнях то любой вид спорта тебе будет не особо интересен, все будет плохо... Волейбол? Много турниров для народа организовал?

    А, ну да, это же не может сделать простой человек, ну никак прям

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Хорошая новость .

    С уважением

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Такие мероприятия за счет частных спонсоров проводят..А не за счет "тощего" бюджета...детям из бедных семей, лучше бы экипировку купили.. хоккейную.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Щенок он ещё .Личный выпендрёж ставит впереди дел.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    СаняCh

    Oldlord, троль первого уровня. Бассейны, площадки, коробки строятся наверное для пьянчуг, а не для спортсменов. Лесом



    Лесом - это защитникам слабых руководителей!

    Сколько семей в Благе и по периферии могут позволить себе водить детей в эти сооружения?

    Зато в "плохом" СССР я имел возможность посещать несколько секций и кружков без ущерба для семейного бюджета!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Старший в классе

    А Oldlord

    Некоторые только славить "мудрого" КАА могут!

    А мне больше волейбол по душе. )

    Но губеру слабо спорт в целом в области развивать.

    Ему только свои интересы лоббировать нравится.



    Когда ты пол жизни бухаешь в подворотнях то любой вид спорта тебе будет не особо интересен, все будет плохо... Волейбол? Много турниров для народа организовал?

    А, ну да, это же не может сделать простой человек, ну никак прям



    А ты? Ты же тоже, наверное, простой? Или "старшим" это - забота о простом люде - не по статуту?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    удален

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    3.4

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    3.4

  • ё

    ё
    3 секунды назад

    Старший в классе

    Тупые флудеры пишут всякое г. Проводят отличное мероприятие, федерального уровня, подключается молодежь, это определеннно здорово. То, что и губернатор играет в составе Российской команды очень круто, многие уже животы свои еле носят



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