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Жителя Свободного осудили за избиение жены и пасынка

В Свободном осудили местного жителя, избившего свою жену и пасынка. 37-летний нетрудоустроенный мужчина в ноябре прошлого года, находясь в нетрезвом виде, на фоне ревности несколько раз ударил супругу кулаком в лицо, ключицу, а также пнул в бедро. За мать вступился 12-летний пасынок дебошира, после чего мужчина схватил ребёнка за плечо и с силой дважды ударил затылком о стену.

Следователи возбудили уголовное дело о нанесении побоев. В ходе судебного заседания потерпевшая, которая одновременно являлась законным представителем ребенка, заявила ходатайство о примирении с подсудимым и прекращении уголовного дела. Но при этом она сказала, что вред заглажен не был – это является обстоятельством, препятствующим прекращению уголовного дела по заявленным основаниям.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, с чем суд согласился. В итоге дебоширу назначили наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства условно, с испытательным сроком в 1 год. При назначении наказания суд учел, что преступление мужчина совершил в отношении малолетнего ребёнка, находящегося в зависимом от виновного положении, наличие у него на иждивении троих детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики с прежних мест работы и жительства и отсутствие судимости, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дети #закон #происшествия #суды

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