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13января
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Сегодня, 15:56

По итогам заседания Этического совета к дисциплинарной ответственности привлечены шесть муниципальных служащих Белогорска

В Белогорске реализуется комплекс мероприятий по противодействию коррупции, охватывающий несколько направлений. Одно из них – работа Этического совета по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

На прошедшем в конце 2016 года заседании Этического совета рассмотрели вопрос о предоставлении 6 муниципальными служащими, включенных в перечень коррупционных должностей, неточных сведений о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера за 2015 год. Работники привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Ранее сообщалось, что Этический совет в администрации Белогорска действует с 2012 года. За это время он собирался 12 раз, в том числе на оргзаседания, связанные с выбором состава Совета и утверждением перечня коррупционных должностей. На заседаниях рассмотрены материалы в отношении 25 муниципальных служащих. К дисциплинарной ответственности привлечен 21 служащий.

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