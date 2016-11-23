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Отопительный сезон в Белогорске проходит без эксцессов

Отопительный сезон в Белогорске проходит без эксцессов
Фото: v-tagile.ru

13 января Белогорск перешёл экватор отопительного сезона. 108 дней периода 2016-2017 годов прошли в штатном режиме. Нештатные ситуации исправлялись оперативно.

«Начало отопительного сезона выдалось непростым. Все помнят, что ноябрь прошлого года оказался аномально холодным. Затрудняют прохождение отопительного периода ряд обстоятельств. В том числе долг военных за отопление объектов Министерства обороны. В настоящее время у коммунальных структур, работающих на военных, долг перед МУП "Городские энергетические сети»" за поставленное тепло составляет около 18 миллионов рублей», – отметил руководитель главного теплоснабжающего предприятия Белогорска «Городские энергетические сети» Виталий Бардаш.

Как рассказали на предприятии, за первую половину отопительного сезона на муниципальных котельных города израсходовано более 66 тысяч тонн угля и 12 тысяч тонн мазута. На сегодняшний день на топливных складах предприятия хранится 1,6 тонны мазута, в пути еще 2,5 тысячи тонн. Твёрдого топлива в наличии 11 тысяч тонн, в пути ещё 10 тысяч тонн. Этого запаса топлива хватит на 30 суток, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #энергетика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    18 минут назад

    Об этом нужно говорить в мае."Не говори гоп пока не перепрыгнул".

  • Старший в классе

    Старший в классе
    7 минут назад

    Ксаныч

    Об этом нужно говорить в мае."Не говори гоп пока не перепрыгнул".



    Специально для тебя в тексте написали, прошёл экватор... флудилка блин

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