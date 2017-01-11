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Ветер и местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 января

Ветер и местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 января
Фото: www.n71.ru

В субботу, 14 января, в Амурской области прогнозируют слабую облачность. В северо-западных и восточных районах выпадет слабый снег. В отдельных районах ожидается слабая метель. Подует северный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит -18-23 градусов, местами по северу – 28-33 градуса ниже нуля. Днем столбик термометра покажет -8-13 градусов, местами по северу температура опустится до -18-23 градусов.

В Благовещенске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Температура в областном центре ночью составит -17-19 градусов, днем за окном будет -10-12, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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