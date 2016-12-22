Учёные научились превращать мышей в зомби-хищников

Фото: Ivan de Araujo

Американские нейрофизиологи нашли в мышином мозге наборы нейронов, принудительная активация которых превращает зверька в агрессивного хищника, готового атаковать, преследовать и охотиться на любое животное или предмет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Cell.

«Когда мы включаем лазер и посылаем сигнал в мозг, мыши начинают прыгать на любые объекты, держать их в лапах и с остервенением их кусать, как будто они пытались их поймать и убить. Эта система не является просто неким центром агрессии в мозге мышей, как нам показалось, она связана с желанием животного добыть еду», – рассказал сотрудник Йельского университета Иван де Араухо.

Многие грызуны используют свои зубы и когти в основном для добычи и поедания растительного корма, и крайне редко применяют их для обороны от сородичей или хищников. Как выяснилось, это не мешает существованию полноценной «программой охоты» и всех инстинктов и стратегий хищнического поведения в их мозге.

Как это часто бывает, открытие было сделано случайно. Изначально учёные искали не «программу охоты», а пытались понять, как мозг мышей управляет работой их челюстей и конечностей. Для этого исследователи вставили в клетки так называемого миндалевидного тела (центра эмоций и центра принятия решений в мозге всех млекопитающих) особые светочувствительные белки, которые позволяли принудительно «включать» или «выключать» отдельные нейроны, подсвечивая их синим лазером.

В ходе эксперимента специалисты натолкнулись на две связанных друг с другом цепочки нейронов, которые управляют совершенно нехарактерной для мирных грызунов поведенческой реакцией – охотой и хищничеством. Включение первой превращает мышей, как выражается сам Араухо, в подобие агрессивных зомби, атакующих любое животное или предмет, которые находятся в непосредственной близости от них.

Если животные или неодушевленные предметы двигались в сторону от них, «озверевшие» грызуны преследовали их и пытались убить их даже в тех случаях, если этой жертвой выступали крышки от бутылок или деревянные палочки. Когда в клетку подсаживали сверчков, мыши ловили их, разрывали на части и съедали.

Что интересно, мыши в таком состоянии не атаковали сородичей, что говорит о том, что включение данных нервов заставляло их охотиться и включало их хищнические инстинкты, а не просто приводило их в безумную ярость.

Вторая цепочка нервных клеток играла вспомогательную роль – она усиливала работу тех регионов мозга, которые управляли работой челюстей, благодаря чему мыши начинали кусать почти в два раза сильнее при переходе в «режим хищника», чем в нормальном состоянии. Если эту цепочку отключить, то мышь не сможет убить сверчка из-за того, что ее укус будет слишком слабым, но будет продолжать упорно преследовать его.

Просмотров всего: 60

#животные #наука #США

распечатать