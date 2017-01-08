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Лед Амура готов выдержать международный хоккейный матч

Лед Амура готов выдержать международный хоккейный матч
Фото: 28.mchs.gov.ru

В пятницу, 13 января, перед международным дружеским матчем «Содружество», который пройдет на пограничной реке Амур, спасатели провели контрольные замеры толщины ледового покрова. Минимальная толщина льда на месте проведения матча составляет 68 сантиментов. Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров – 30 тонн.

Замеры проводили сотрудники поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС. Бурение лунок провели по периметру ледовой площадки.

«Комиссией, в которую входят представители министерства спорта Амурской области, государственные инспекторы ГИМС и спасатели, составлен и подписан акт обследования ледового покрытия реки Амур на данном участке. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного спортивного мероприятия решены», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

Обеспечивать безопасность проведения трансграничного матча будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы. На месте проведения хоккейного турнира разместят квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #природа #спорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    а как же спидвей? в перерыве между таймами погонял бы Чайка.

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Вертолёт забыли разместить ? Без этого не будет полной картины мощи МЧС ?

  • сейнер

    сейнер
    2 часа назад

    Вот ведь куда идут народные деньги!

    Поиграть можно на любой из мно гочисленных площадок Благовещенска. Ничего эти игры на Амуре не дают, кроме пиара губернатора.

    Лучше бы на эти деньги облагородили площадку у памятника графу Муравьеву-Амурскому!

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    сейнер, если бы был турнир по дворовому турниру, то именно так и было бы. А это мероприятие международного уровня, уникальное в своём роде, поэтому логично, что на него затрачено столько средств

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    не депутат

    логично, что на него затрачено столько средств



    А не логично ли было потратить эти средства на спасение чьей-нибудь жизни?

    Или русский народ богатый, скинется всем миром нуждающимся?!

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Может это...... Ночью подпилить лёд

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Oldlord

    не депутат

    логично, что на него затрачено столько средств



    А не логично ли было потратить эти средства на спасение чьей-нибудь жизни?

    Или русский народ богатый, скинется всем миром нуждающимся?!



    Или бабушке ведерко купить, или пачку крупы для петушков, ведь их год

    Мероприятие федерального значения, естественно надо пользоваться уникальным расположением, и заниматься спортом

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Oldlord , о Боги, избаь от лукавого... То ты пишешь что губер не развивает спорт, тут ты пишешь- нафиг спорт давайте жизни спасать... Троль

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    СаняCh

    Oldlord , о Боги, избаь от лукавого... То ты пишешь что губер не развивает спорт, тут ты пишешь- нафиг спорт давайте жизни спасать...



    Читать тоже надо уметь! А не передёргивать!

    Играть самому - не значит развивать!



    Троль



    Сам такой! Только с двумя Л.

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Старший в классе

    Мероприятие федерального значения, естественно надо пользоваться уникальным расположением, и заниматься спортом



    На федеральные мероприятия должны тратится федеральные средства и оставаться в регионе.

    А у нас с точностью да наоборот! Деньги региона уехали в Москву.

    Это тебя не удивляет?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    7 минут назад

    Oldlord

    Старший в классе

    Мероприятие федерального значения, естественно надо пользоваться уникальным расположением, и заниматься спортом



    На федеральные мероприятия должны тратится федеральные средства и оставаться в регионе.

    А у нас с точностью да наоборот! Деньги региона уехали в Москву.

    Это тебя не удивляет?



    Тебя не удивляет что большинство мероприятий проводится за счёт внебюджетных источников, не?

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