Лед Амура готов выдержать международный хоккейный матч

Фото: 28.mchs.gov.ru

В пятницу, 13 января, перед международным дружеским матчем «Содружество», который пройдет на пограничной реке Амур, спасатели провели контрольные замеры толщины ледового покрова. Минимальная толщина льда на месте проведения матча составляет 68 сантиментов. Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров – 30 тонн.

Замеры проводили сотрудники поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС. Бурение лунок провели по периметру ледовой площадки.

«Комиссией, в которую входят представители министерства спорта Амурской области, государственные инспекторы ГИМС и спасатели, составлен и подписан акт обследования ледового покрытия реки Амур на данном участке. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного спортивного мероприятия решены», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

Обеспечивать безопасность проведения трансграничного матча будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы. На месте проведения хоккейного турнира разместят квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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