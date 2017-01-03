Артисты филармонии расскажут, почему Амурская область самая модная

Почему Амурская область самая модная – узнать об этом можно в Амурской областной филармонии. «Модный Старый Новый год» вместе со зрителями встретит вся творческая команда артистов. Первый в этом году концерт филармония традиционно посвящает самому необычному российскому празднику.

Горожан поздравит с праздником популярный амурский вокальный дуэт. Ирина Атакова и Борис Боровиков – неизменные участники староновогоднего концерта, за несколько лет ставшего традиционным в областной филармонии. На этот праздник обычно раскупают билеты уже в дни новогодних каникул, так хочется продлить ощущение праздника хотя бы ещё на один вечер.

Артисты практически всем составом с первого рабочего дня проводят многочасовые репетиции. Сезон новогодних постановок завершится музыкально-театрализованным действом. По сюжету Дед Мороз объявил конкурс на самый модный регион. Конечно же, лучшей должна стать Амурская область. Ведущие концерта – актриса театра драмы Елена Грачева и шоумен Александр Ткаченко.

Вдохновения у артистов хватило даже на два концерта. Программа настолько востребована, что зрителям её покажут дважды – в день праздника и в воскресенье, 15 января. Обязательно будут и подарки.

«13 числа мы разыгрываем абонемент на целый год, на посещение всех мероприятий Амурской областной филармонии. Но, поскольку в этом году у нас два концерта, то будет разыграно два абонемента, уникальная возможность. То есть можно и 13 и 15 выиграть абонемент и целый год быть вместе с филармонией», – рассказала заместитель директора учреждения Виктория Решетникова.

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