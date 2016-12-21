Сотрудники ГИБДД проверили, соблюдают ли благовещенцы правила перевозки детей

Благовещенских родителей проверили сотрудники ГИБДД. 13 января они встречали автомобилистов у детских садов. К такому приему некоторые водители оказались не готовы. Останавливали полицейские практически всех – те, кто не пристегнули ребенка должным образом, получили штраф.

Сразу 4 экипажа останавливали все машины у дошкольных учреждений в районе КПП. Полицейские проверяли, правильно ли родители перевозят своих детей.

«Обращаем внимание на подъезжающий автомобиль. Если ребенок не пристегнут, бегает по салону не пристегнутый, либо сажают водители на заднее сиденье посередине – тоже визуально отчетливо видно. На переднем сиденье ребенок обязательно должен до 12 лет в специальном кресле сидеть», – сказал старший инспектор направления службы отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Армен Бабаджанов.

Несмотря на то, что в соцсетях и мессенджерах непрерывно твердят о новых правилах перевозки детей, никаких изменений принято не было. Как и в прошлом году, детей до 12 лет на переднем сидении нужно перевозить в кресле, на заднем – использовать удерживающие устройства по весу и росту ребенка. Об этом знают даже юные пассажиры.

«Приучаем с детства – пусть знает правила. Как же без этого? Ну, и для безопасности, конечно. Даже если не я въеду куда-то, то есть более не ответственные водители», – поделилась автомобилистка Инна Тур.

В прошлом году в авариях на дорогах Благовещенска пострадали 58 детей. А в 2015-м двое детей погибли. Массовая проверка родителей – не прихоть полицейских. Акция «Ребенок – главный пассажир» стартовала в областном центре 9 января. О ее проведении автомобилистов предупреждали. Но, несмотря на это, многие оказались к акции не готовы, и в машинах патрульной службы сегодня не хватало места для нарушителей.

«Цель данного мероприятия не оштрафовать водителей, а предупредить и проинформировать граждан, чтобы они перевозили детей только с использованием удерживающих устройств. Я бы сказала за последние три года родители стали ответственнее, и чаще всего при проведении массовых проверок родители ответственно относятся к перевозке своих детей», – отметила старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

За нарушение правил перевозки детей родителям грозит штраф – 3 тысячи рублей. Сегодня его выписали девяти водителям. Сделают ли они работу над ошибками, Госавтоинспекторы проверят через неделю. 19 января массовая проверка повторится.

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