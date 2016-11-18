Амурских журналистов поздравляют с Днём печати

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13 января работники СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати. В этот день по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости», которая называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

После 1917 года День российской печати перенесли на 5 мая, когда вышла в свет газета «Правда». В 1991 году постановлением президиума Верховного Совета РФ дата празднования была возвращена к исторически верной –13 января.

По информации Союза журналистов России, Национальной ассоциации телерадиовещателей и Роспечати, в стране в настоящее время работает около 180 тысяч журналистов. С учётом полиграфистов, работников редакций, распространителей печати в медиаотрасли занято более полумиллиона человек, сообщил ТАСС глава Роспечати Михаил Сеславинский. Зарегистрировано около 55 тысяч газет и журналов.

С появлением телевидения потом Интернета печати предрекали неминуемую гибель. Сегодня тоже не лучшее время, кризис, тиражи падают. По словам редакторов амурских газет, одни выживают за счёт господдержки, другие – от доходов за рекламу.

Некоторые газеты закрываются и переходят в Интернет-пространство. Потребность в периодике у людей есть. Своего читателя газеты все-таки не потеряли. По данным местных газет, в нашей стране 1,8 миллиона россиян читают федеральные СМИ, 700 тысяч предпочитают районные издания, а 360 тысяч черпают информацию из республиканских, областных и краевых средств массовой информации.

Амурские власти сегодня поздравляют журналистов. «Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно переоценить. Именно вы, журналисты, во многом определяете настроения в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют. Уверен, всё своё мастерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах жителей нашего региона. Хочу искренне поблагодарить вас за ваш напряженный труд. От всей души желаю всем вам новых успехов и побед в трудовой деятельности, творческого подъема, большого человеческого счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!» – высказался глава региона Александр Козлов.

«Благодарю всех работников средств массовой информации за мастерство слова и профессионализм в освещении городских событий. С каждым годом появляется всё больше технических средств, которые позволяют мгновенно получать и распространять информацию, но деятельность СМИ по-прежнему невозможна без журналистов, редакторов, верстальщиков и всех тех, кто информирует жителей городов и стран. Желаю вам больше позитивных тем, неиссякаемого вдохновения, воплощения в жизнь самых смелых идей и плодотворного сотрудничества во благо родного города. Здоровья вам, счастья и покорения новых высот!» – поздравила журналистов мэр Благовещенска Валентина Калита.

Редакции ИА «Амур.инфо» и «Альфа-канала» поздравляют коллег с профессиональным праздником.

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