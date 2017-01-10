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13января
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Сегодня, 14:20 0

В Китае чуть не похоронили ещё живого дедушку

В Китае чуть не похоронили ещё живого дедушку
Фото: st.pixanews.com

Необычный случай произошёл на похоронах в Китае. Там неожиданно для всех ожил человек, которого вот-вот собирались предать земле. Об этом пишет ИА Дейта со ссылкой на китайские СМИ.

У 75-летнего жителя провинции Сычуань остановилось сердце, и члены семьи решили, что их дедушка умер. Пожилого мужчину переодели, положили в гроб и начали готовиться к похоронам. То, что крышка гроба периодически съезжала, родственников не насторожило: они просто её поправляли и продолжали оплакивать «покойного». В конце концов им всё-таки пришло в голову снять крышку с гроба. Каково же было их удивление, когда они увидели обессилевшего, но вполне себе живого родственника, который изо всех сил пытался им сообщить, что он жив.

Первое, что произнёс чудом спасшийся дедушка, была фраза «Что происходит?!».

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#Китай #происшествия

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