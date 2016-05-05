От чучела до прорабского вагона: имущество «Городка» пустили с молотка

Конкурсный управляющий строительной компании «Городок» выставил на продажу имущество фирмы. На торгах представлены 312 лотов общей суммой около 1,5 миллиона рублей. Первый этап реализации завершится 25 января, и, если к этой дате имущество не захотят выкупить по начальной цене, дальше торги пойдут с понижением цены. Как сообщало ИА «Амур.инфо», процедура банкротства компании «Городок» началась в июле 2016 года.

На продажу в январе 2017 года выставили компьютерное оборудование, офисные технику и мебель, грузооборудование, электрооборудование, строительные материалы, мебель для производств, бытовые приборы, канцелярские товары, галантерею, сувениры, подарки, сейфы, телефоны.

Самые дорогие лоты сейчас – вагон-прорабка и вагон-бытовка, каждый по 100 000 рублей. Самая низкая стартовая цена у настенного зеркала – 250 рублей.

Настольный набор канцелярских принадлежностей выставлен за 10 000 рублей. Кофемашину можно взять на торгах максимум за 12 000 рублей. За 100 000 рублей – металлический гараж, бетономешалку – за 36 тысяч.

В 10 000 рублей оценён комплект стола директора. Добавив еще 8 000 рублей, можно приобрести к нему пять кресел. Статуэтку солдата оценили в 1 000 рублей, в 300 рублей – песочные часы, чучело глухаря выставлено за 500 рублей.

«Заявок ещё нет, но народ интересуется, приходит, смотрит. Подача заявок началась 10 января. До 25 января будет первый этап. В случае если имущество не реализовано по начальной цене продажи в течение первых 15 календарных дней, то впоследствии цена будет последовательно снижаться на 5 % каждые 7 календарных дней. Всего до момента достижения 20 % от начальной цены, установленной кредитором. Кто-то может приобрести один лот, кто-то несколько, но я был бы, конечно, рад, если бы кто-то один забрал всё», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» конкурсный управляющий ООО «Строительная компания "Городок"» Дмитрий Ковалевский.

Приём заявок осуществляется по адресу: Благовещенск, улица Амурская, 201/1, с 9 до 16 часов в рабочие дни. Аукцион объявлен до 17 мая.

В конце декабря конкурсному управляющему поступили отчёты об оценке земельных участков «Городка», предназначенных для строительства в селе Чигири Благовещенского района. 27 участков оценили в общем на 61 миллион. Информация есть на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В июле строительную компанию «Городок» объявили банкротом. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Власти сообщили, что будет создана рабочая группа и что встречи с дольщиками станут еженедельными, более того – их будут фиксировать на фото- и видеозапись. В декабре 2016 года Арбитражный суд продлил на полгода срок конкурсного производства по фирме. Одного из учредителей строительной компании «Городок» Александра Саканию попросили уйти из гордумы и выйти из партии «Единая Россия». Сейчас Александр Викторович находится под следствием и с 8 до 18 часов трудится на благо «Городка», находясь под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в растрате и невыплате зарплаты.

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