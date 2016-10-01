Из полутора тысяч заявлений на дальневосточный гектар больше трехсот получили отказы

Фото: правительство Амурской области

13 января в ходе рабочей поездки в Свободный губернатор Амурской области провел совещание по предоставлению дальневосточного гектара. Основными вопросами стали подготовка к третьему этапу реализации программы, который стартует 1 февраля, когда все жители России смогут получить дальневосточный гектар. Также на совещании обсудили снижение количества отказов в предоставлении земельных участков.

С 1 октября на всей территории Амурской области стартовала реализация проекта «Дальневосточный гектар». За это время поступило более полутора тысяч заявок от желающих получить землю в безвозмездное пользование.

На сегодняшнем видеоселекторе, в котором приняли участие член Совета Федерации от Амурской области Александр Суворов, руководители профильных министерств и ведомств, главы городов и районов Приамурья, был поднят вопрос об отказах в предоставлении участков.

«На сегодняшний день общее количество отказов на территории области составляет 27 % от принятых в работу заявлений. Отмечу, что по сравнению с другими регионами ДФО это невысокий показатель. При этом все равно необходимо разобраться в сложившийся ситуации и проанализировать все рабочие моменты, мешающие в кратчайшие сроки получить землю гражданам», – сказал глава региона Александр Козлов.

Как рассказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат, по состоянию на 11 января 2017 года, то есть чуть больше чем за три месяца, поступило 1 504 заявления на предоставление земельных участков, из которых 316 получили отказы. Основные причины – пересечение с земельными участками, в отношении которых ранее утверждены схемы расположения участков либо земельные участки уже предоставлены в пользование, но информация о них в кадастре отсутствует, а также расположенные на выбранных участках объекты недвижимости. Кроме этого, люди нередко выбирают земельные участки в местах общественного пользования (парки, скверы, дороги и прочее), что также является причиной отказов.

На сегодняшний день в целом по области наблюдается снижение количества отказов. Так, в ноябре прошлого года количество отказов составило 117, в декабре – 65, а за 12 дней 2017 года – 14.

«Для достижения такого результата министерством постоянно вносятся в ФИС сведения о земельных участках, границы которых не указаны в государственной кадастровой системе. Мы информируем граждан о возможности корректировки границ выбранных участков либо выбора их в других местах», – сказал Сергей Ховрат.

Александр Козлов отметил, что необходимо продолжить работу, направленную на минимизацию отказов, обратить особое внимание на то, что они должны происходить только на основании закона. Главы муниципальных образований должны держать работу по выдаче дальневосточных гектаров на особом контроле.

Кроме того, ряд территорий, где зарегистрировано наибольшее число отказов, необходимо также поставить на особый контроль. 1 февраля необходимо подвести промежуточные итоги в работе по минимизации отказов на предоставление земельных участков, сообщает областное правительство.

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#областная власть #сельское хозяйство

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