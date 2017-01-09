Самыми популярными российскими актёрами начала XXI века названы Хабенский и Акиньшина

Фото: citytraffic.ru

Интернет-портал «Кинопоиск» при участии аналитиков «Яндекса» составил обзор событий мира российского кино первых 15 лет XXI века. Соответствующий отчет опубликован на сайте сервиса, пишет «Лента.ру».

Так, список самых кассовых отечественных картин возглавил «Сталинград» Фёдора Бондарчука (2013). В пятёрке лидеров также оказались «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий 3D», «Адмиралъ» и «Ёлки 3». При этом составители рейтинга подчёркивают, что «самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся самыми популярными у зрителей».

Самый высокий рейтинг (8,03 балла) получила спортивная драма Николая Лебедева «Легенда № 17». Примечательно, что выше восьми баллов удалось получить только ей и ещё одному фильму – «Дураку» Юрия Быкова.

В списке самых популярных российских актёров оказался Константин Хабенский, отметивший на днях 45-летний юбилей. Занять первое место ему помогло участие в таких фильмах, как «Географ глобус пропил», «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Наиболее популярной актрисой названа Оксана Акиньшина. Она лидирует в рейтинге благодаря фильмам «Стиляги», «Сёстры» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».

В декабре 2016 года крупнейший в мире кинокаталог IMDb опубликовал ежегодный список десяти самых популярных актёров. Лидером рейтинга стала австралийка Марго Робби, снявшаяся в картинах «Отряд самоубийц» и «Тарзан».

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