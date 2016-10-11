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13января
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Для электроснабжения объектов Амурского ГПЗ строят новую подстанцию

Для электроснабжения объектов Амурского ГПЗ строят новую подстанцию

В «Амурские электрические сети» поступило основное оборудование для новой подстанции «Заводская». Она строится в Свободненском районе для энергоснабжения объектов Амурского газоперерабатывающего завода.

Подстанция 35/10 кВ обеспечит технологическое присоединение к электрическим сетям двух объектов ООО «Газпром переработка Благовещенск». Один из них — площадка временных зданий и сооружений поселка строителей в составе стройки Амурского газоперерабатывающего завода. Второй — строительная площадка и вспомогательные объекты завода, сообщает пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Для перевозки в Свободный двух трансформаторов, поступивших по железной дороге использовались специальный кран для погрузки и тралы для перевозки. Вес каждого трансформатора составляет 35 тонн. В сопровождении автомобилей ГИБДД со скоростью не более 20 километров в час трансформаторы перевезли по городу. В некоторых местах следования пришлось поднимать провода линий электропередачи.

На месте будущей подстанции подрядная организация занимается подготовкой площадки. В ближайшее время начнётся активная фаза строительства.

В рамках реализации проекта по подключению объектов Амурского ГПЗ помимо возведения подстанции потребуется строительство ВЛ 35 кВ и реконструкция подстанции «Северная» в городе Свободный. Строительство и ввод объектов планируется завершить в июне 2017 года.

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#строительство #энергетика

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