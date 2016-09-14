Юная амурчанка со шрамами опять пропала

Управление уголовного розыска УМВД по Амурской области снова объявило в розыск Викторию Панченко 2000 года рождения. Несовершеннолетняя в ноябре 2016 года самовольно ушла из отделения № 3 Амурского аграрного колледжа, расположенного в посёлке Серышево. Её местонахождение до сих пор неизвестно.

На вид Виктории Панченко 17-18 лет, рост – 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы волнистые, светлые, глаза серые, лицо овальное.

Из особых примет: небольшой шрам на верхней губе справа, шрам на лбу, шрам на левом колене.

Если кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(416-2) 59-41-07, 59-41-05.

Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года Викторию Панченко уже искали. Тогда она ушла в неизвестном направлении из центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «СемьЯ».

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