В Приамурье снова ждут усиления ветра

Фото: serpregion.ru

В субботу, 14 января, местами по Амурской области и в Благовещенске ожидается усиление северного ветра. Порывы достигнут 12-17 метров в секунду, сообщает управление по делам ГОЧС Благовещенска.

В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Северо-западный ветер бушевал в регионе 12 января.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 51-81-12.

Просмотров всего: 291

#погода

распечатать