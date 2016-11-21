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В Приамурье снова ждут усиления ветра

В Приамурье снова ждут усиления ветра
Фото: serpregion.ru

В субботу, 14 января, местами по Амурской области и в Благовещенске ожидается усиление северного ветра. Порывы достигнут 12-17 метров в секунду, сообщает управление по делам ГОЧС Благовещенска.

В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Северо-западный ветер бушевал в регионе 12 января.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 51-81-12.

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#погода

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