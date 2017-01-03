Будущий глава Пентагона обвинил Путина в попытке подорвать НАТО

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Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Кремль и лично президента России Владимира Путина в попытках подорвать НАТО. Об этом генерал заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры, передаёт «Интерфакс».

«Самое главное сегодня – признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс», – подчеркнул он, добавив, что США следует «предпринять интегрированные шаги – экономические, дипломатические и военные, а также работать с союзниками, чтобы обеспечить должную защиту».

Говоря о перспективах российско-американских отношений, Мэттис отметил, что «история не является прямой линией». «У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении», – сказал будущий глава Пентагона.

Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны. Отставной генерал Корпуса морской пехоты 66-летний Джеймс Мэттис рассматривался как наиболее вероятная кандидатура на пост главы Минобороны США.

Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции «Буря в пустыне» в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) «Несокрушимая свобода», которую Соединённые Штаты начали после терактов в Нью-Йорке в 2001 году. Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.

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#политика #российская власть #США

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