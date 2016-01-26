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13января
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Сегодня, 11:32 2

Дмитрий Рогозин: все нарушения на космодроме Восточный полностью устранены

Дмитрий Рогозин: все нарушения на космодроме Восточный полностью устранены
Фото: politobzor.net

Все нарушения, допущенные в ходе строительства космодрома Восточный, полностью устранены. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Особую благодарность в решении проблем на космодроме он выразил сотрудникам прокуратуры, пишет «ТАСС. Дальний Восток».

«После создания президентом комиссии по наведению порядка на космодроме Восточный совместно с генеральной прокуратурой все эти нарушения, связанные со строительством столь стратегически важного для страны объекта, были устранены», – сказал Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер отметил, что строители начинают возводить вторую очередь космодрома. «Для страны это не просто обеспечение безопасного и независимого выхода в космос – это ещё и огромная дальневосточная стройка в тайге, которая становится магнитом для привлечения лучших специалистов на Дальний Восток и в самую высокотехнологичную отрасль нашего машиностроения», – продолжил Рогозин.

«Именно поэтому важно, чтобы второй этап стройки, уже теперь без Спецстроя России, к которому у нас было много вопросов, с другими строительными организациями мы прошли достойно, выйдя к 2021 году уже на пуск "Ангары" сначала в безэкипажном варианте, а в 2023 году уже запустили совершенно новый космический аппарат с экипажем», – подчеркнул зампред правительства.

Строительство Восточного связано с чередой крупных коррупционных скандалов. В связи с хищениями, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками зарплат возбуждено более 20 уголовных дел. Долги по зарплате строителям Восточного превысили общую сумму задолженности работодателей в Амурской области. Из-за отставания по срокам строители космодрома не отдыхали в новогодние праздники и вышли на работу 1 января. Из-за нарушений финансовой дисциплины и отставания от сроков решено ликвидировать Спецстрой России. В его состав входит генподрядчик Восточного – Дальспецстрой.

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#космодром

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    15 минут назад

    иксперды, ваше слово!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    34 секунды назад

    Брехня...Впрочем мнение Димона мало кого интересует.

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