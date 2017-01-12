ДРСК принимает оборудование для новой подстанции

В филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» поступило основное оборудование для новой подстанции «Заводская». Подстанция строится в Свободненском районе для энергоснабжения объектов «Амурского газоперерабатывающего завода».

Подстанция 35/10 кВ «Заводская» обеспечит технологическое присоединение к электрическим сетям двух объектов ООО «Газпром переработка Благовещенск». Один из них — площадка временных зданий и сооружений поселка строителей в составе стройки «Амурский газоперерабатывающий завод». Второй — строительная площадка и вспомогательные объекты завода.



Для перевозки в г. Свободный двух трансформаторов, поступивших по железной дороге (вес каждого из них составляет 35 тонн), использовались специальный кран для погрузки и тралы для перевозки. В сопровождении автомобилей ГИБДД, со скоростью не более 20 км в час, трансформаторы были перевезены по городу. В некоторых местах следования пришлось поднимать провода линий электропередачи.



На месте будущей подстанции подрядная организация занимается подготовкой площадки. В ближайшее время начнется активная фаза строительства.



В рамках реализации проекта по подключению объектов Амурского ГПЗ, помимо возведения подстанции, потребуется строительство ВЛ 35 кВ и реконструкция подстанции «Северная» в г. Свободный. Строительство и ввод объектов планируется завершить в июне 2017 года.

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