Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:18

ДРСК принимает оборудование для новой подстанции

ДРСК принимает оборудование для новой подстанции

В филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» поступило основное оборудование для новой подстанции «Заводская». Подстанция строится в Свободненском районе для энергоснабжения объектов «Амурского газоперерабатывающего завода».

Подстанция 35/10 кВ «Заводская» обеспечит технологическое присоединение к электрическим сетям двух объектов ООО «Газпром переработка Благовещенск». Один из них — площадка временных зданий и сооружений поселка строителей в составе стройки «Амурский газоперерабатывающий завод». Второй — строительная площадка и вспомогательные объекты завода.

Для перевозки в г. Свободный двух трансформаторов, поступивших по железной дороге (вес каждого из них составляет 35 тонн), использовались специальный кран для погрузки и тралы для перевозки. В сопровождении автомобилей ГИБДД, со скоростью не более 20 км в час, трансформаторы были перевезены по городу. В некоторых местах следования пришлось поднимать провода линий электропередачи.

На месте будущей подстанции подрядная организация занимается подготовкой площадки. В ближайшее время начнется активная фаза строительства.

В рамках реализации проекта по подключению объектов Амурского ГПЗ, помимо возведения подстанции, потребуется строительство ВЛ 35 кВ и реконструкция подстанции «Северная» в г. Свободный. Строительство и ввод объектов планируется завершить в июне 2017 года.

Просмотров всего: 30

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь