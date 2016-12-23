Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:09 0

Японские учёные впервые вырастили кишечник из эмбриональных стволовых клеток

Японские учёные впервые вырастили кишечник из эмбриональных стволовых клеток
Фото: tass.ru

Японским учёным впервые удалось вырастить полностью функционирующий кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил японский Национальный центр детского здоровья и развития, передаёт ТАСС.

Исследовательская группа центра во главе с директором Хидэнори Акуцу использовала три вида специальных белков, а сантиметровый кишечник длиной формируется примерно за пару месяцев.

Подобно настоящему, выращенный из стволовых клеток кишечник способен поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.

По словам специалистов, этот научный прорыв в будущем сможет оказать значительную помощь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, в частности такими, как болезнь Крона.

Просмотров всего: 35

#здоровье #наука #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 75

Амурчане всё чаще заменяют мясо овощами
В России и мире 5

На Камчатке умер человек, к которому автохулиганы не пускали «скорую»
Общество

Миллион рублей выделили на ремонт Серышевской больницы

вчера, 15:15
Общество 31

Старинное здание горбольницы сносить не будут