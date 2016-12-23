Японские учёные впервые вырастили кишечник из эмбриональных стволовых клеток
Японским учёным впервые удалось вырастить полностью функционирующий кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил японский Национальный центр детского здоровья и развития, передаёт ТАСС.
Исследовательская группа центра во главе с директором Хидэнори Акуцу использовала три вида специальных белков, а сантиметровый кишечник длиной формируется примерно за пару месяцев.
Подобно настоящему, выращенный из стволовых клеток кишечник способен поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.
По словам специалистов, этот научный прорыв в будущем сможет оказать значительную помощь в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, в частности такими, как болезнь Крона.
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