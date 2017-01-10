Усиление ветра: прогноз погоды в Амурской области на 13 января

Фото: Sputnik Беларусь

В пятницу, 13 января, в Амурской области облачно с прояснениями. Ожидаются слабый снег и слабая метель. Порывы северо-западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

По южным и центральным районам Приамурья прогнозируют температуру воздуха на уровне минус 10-15 градусов. На севере области температура местами опустится до 18-23 градусов.

Рано утром в Благовещенске столбик термометра показывал -15 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня в городе незначительно потеплеет, температура остановится на -12-14 градусах. А вот ветер усилится и достигнет 9-14 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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