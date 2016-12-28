Под Воронежем водитель автобуса высадил школьницу на мороз в 60 километрах от её посёлка

Фото: novostivoronezha.ru

В Воронежской области водитель автобуса выгнал школьницу на мороз в соседнем от её дома населённом пункте. Девочка оказалась одна в 60 километрах от дома. По данному факту Следственным комитетом начата проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК России.

«Сегодня в средствах массовой информации размещены публикации о том, что 8 января текущего года водитель автобуса “Воронеж – Кантемировка” не сделал остановку в городе Богучаре, где проживает 14-летняя девочка, а привез её на станцию в посёлок Кантемировка и потребовал покинуть автобус», – говорится в сообщении СК.

По предварительной информации, школьница поздно вечером осталась одна в 60 километрах от дома и в течение часа находилась на улице в мороз, ожидая приезда родителей.

«В ходе проверки будут опрошены участники инцидента, а также пассажиры автобуса, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», – рассказали в управлении.

Подобные случаи, не редкость. Так, в Екатеринбурге первоклассника высадили из автобуса из-за того, что у него не хватало денег на оплату проезда. В Дзержинске Нижегородской области кондуктор выгнала из автобуса школьника на мороз якобы из-за отсутствия у неё сдачи. В Липецке водитель выгнал на улицу 13-летнего школьника, усомнившись в подлинности его проездного билета. В Ярославле кондуктор выгнал из автобуса школьников на мороз из-за сломанной транспортной карты.

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