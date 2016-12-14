Энергетики отключили от электричества 15 амурских военных объектов

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В январе «Дальневосточная энергетическая компания» ограничит поставки электроэнергии на 92 объекта ЖКХ Восточного военного округа. В восьми районах Амурской области уже отключили 15 объектов: административные здания, склады, гаражи, мастерские. Ограничения введены на второстепенные объекты, не влияющие на степень обороноспособности страны.

У АО «ГУ ЖКХ» долг перед ДЭК достиг размеров 178,2 миллиона рублей. Компания, осуществляющая поставки тепловой энергии и водоснабжения для нужд Минобороны на большей части территории Дальнего Востока, с ноября 2016 года по январь 2017-го не расплачивается за потребленный ресурс.

По графику энергетиков, с 23 января отключат еще 33 объекта «ГУ ЖКХ» на территории Приморья. А 25 января под ограничения попадут 42 объекта по Хабаровскому краю.

ДЭК на постоянной основе ведет переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, направляет в АО «ГУ ЖКХ» уведомления о наличии задолженности, необходимости ее погашения. В настоящее время каких-либо гарантий об оплате в адрес энергокомпании от должника не поступало, сообщает пресс-служба ДЭК.

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