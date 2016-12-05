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Собака Обамы покусала девушку, пришедшую на экскурсию в Белый дом

Собака Обамы покусала девушку, пришедшую на экскурсию в Белый дом
Фото: twitter.com

Одна из собак слагающего с себя полномочия президента США Барака Обамы укусила 18-летнюю девушку, пришедшую на экскурсию в Белый дом. Укус оказался довольно серьёзным: пострадавшей пришлось наложить на щеке несколько швов.Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интернет-ресурс TMZ.

Инцидент произошёл в понедельник, 9 января, однако огласку он получил лишь четыре дня спустя. Одна из посетительниц Белого дома, увидев собаку по кличке Санни, подошла к ней и, расчувствовавшись, попыталась её поцеловать. Однако собака, испугавшись незнакомого человека, укусила девушку в область скулы, чуть ниже правого глаза.

Врач семьи прездента Ронни Джексон осмотрел пострадавшую и заключил, что рана не представляет опасности для здоровья. Медик распорядился наложить швы. Укушенная девушка тут же разместила фотографии со своим ранением в соцсетях.

Известно, что у главы Белого дома две португальские водяные собаки – восьмилетний Бо и четырехлетняя Санни. Представители этой породы отличаются своим миролюбием, агрессивное поведение им, как правило, несвойственно.

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#животные #политика #происшествия #США

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