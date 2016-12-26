Жителей Зеленого бора возмутило «новогоднее убранство» села (фото)

Новогоднее оформление села Зеленый бор Михайловского района вызвало недовольство местных жителей. Люди прислали в редакцию Амур.инфо фотографии праздничной елки и горки, вид которых расстроил сельчан. По словам амурчан, «новогоднее убранство» села могло бы выглядеть лучше, ведь на эти цели выделялись деньги из районного бюджета.

«Как нам известно, деньги были выделены на каток, елку и горку. Только вот каток у нас уже был, его никак не изменяли и не обновляли. А горка и елка выглядят очень удручающе. Елку просто украсили мишурой, а горка – это куча земли, залитая водой», – высказалась местная жительница Елена Капустина.

Сельчане сравнивают, насколько сильно отличается новогоднее оформление их села от оформления соседнего Пояркова. «Посмотрите на горку и елку в Пояркове для сравнения, для контраста. Горок три – для взрослых и малышей! А ведь главам сельских поселений выдавались одинаковые средства», – добавила другая жительница села Зеленый Бор.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в районной администрации, суммы селам выдали разные. Так, на новогоднее оформление Пояркова выделили 15 тысяч рублей из районного бюджета, плюс к этому глава села добавлял свои средства и собирал деньги с населения и местных организаций.

«Зеленоборскому сельсовету мы выделяли 14 тысяч рублей на подготовку к Новому году. Это на три села. Из этих денег 6 тысяч рублей пошли на покупку аппаратуры для Дома культуры села Черемисино, плюс тысяча рублей на новогоднее оформление этого села. Потом еще тысяча рублей из этих средств была отдана селу Красный Яр. И оставшиеся 6 тысяч остались Зеленому Бору. Это и на оформление села, и на проведение новогодних мероприятий, и на подарки.

Просто кто-то из глав добавлял еще свои деньги, сборы организовывал, а кто-то использовал только те средства, которые были выделены районом», – сказала заместитель главы Михайловского района по социальным вопросам Татьяна Ненашева.

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#жизнь #праздники

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